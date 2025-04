Na predzadnji tekmi vsaj pet slovenskih finalistov

Najboljši dosežek dneva je uspel Anžetu Hribarju, ki je v kvalifikacijah slavil v konkurenci 16 tekmovalcev. Prejel je oceno 14,000 in za dve desetinki točke ugnal Kazahstanca Milada Karimija.

Teja Belak in Tjaša Kysselef sta se uvrstili v finale preskoka na tekmi svetovnega pokala v Dohi s tretjo oziroma šesto oceno kvalifikacij. Belak je v kvalifikacijah zmogla povprečno oceno 13,066, potem ko se ji je prvi skok z dodatnim bonusom 0,2 točke malce ponesrečil (12,266), drugega pa je opravila bolje in si prislužila oceno 13,466. Med najboljšo trojico v skupnem seštevku je na preskoku tudi Kysselef, ki se je v finale uvrstila s šesto oceno (12,949).

Dvanajst tekmovalk je nastopilo tudi v kvalifikacijah dvovišinske bradlje. V finale sta se uvrstili obe Slovenki. Lucija Hribar je imela tretjo oceno z 12,433, Vita Prijanovič pa šesto z 10,500. Kvalifikacije so pripadle Avstralki Kate McDonald (13,066).

Gregor Rakovič je na konju z ročaji ostal brez finala osmerice, je pa drugi rezervist po deseti oceni kvalifikacij (13,700). Najboljši je bil Armenec Hamlet Manukjan (14,666).

V četrtek se bodo v kvalifikacijah predstavili še Beno Kunst (preskok) in Kevin Buckley (bradlja in drog) pri moških ter Lucija Hribar (gred) in Vita Prijanovič (gred in parter) pri ženskah.

Finalni boji po posameznih orodjih bodo v Dohi potekali v petek in soboto.

Na predzadnji postojanki svetovnega pokala bo skušala slovenska reprezentanca še oplemenititi zbirko šestih uvrstitev na oder za zmagovalce na dosedanjih štirih tekmah.