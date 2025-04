Anže Hribar četrti, Teja Belak sedma v Osijeku

Belak, ki je na uvodnih dveh tekmah sezone v Cottbusu in Bakuju osvojila prvo in drugo mesto, v Antalyi pa je dvakrat padla in ostala brez finala, je tokrat v finalne boje prišla s četrtim mestom iz kvalifikacij ter oceno 13,335. Danes bi ji ta zadostovala za peto mesto, a se ji prvi skok ni posrečil in je padla, z boljšim drugim pa dobila povprečje 12,766 točke.

Zmagala je najboljša iz kvalifikacij in evropska podprvakinja, Bolgarka Valentina Georgieva, s 14,149, druga je bila Kitajka Linmin Yu s 14,066, tretja pa Američanka Layla Hang s 13,766.

Slovenija je v finalu imela še enega predstavnika. Na parterju se je predstavil Hribar. Ta je bil v četrtkovih kvalifikacijah peti z oceno 13,633, danes pa je znova dobro opravil svoj nastop z izjemo ene napake ter dobil oceno 13,766.

Hribar, ki je bil marca v Antalyi prvič na stopničkah svetovnega pokala z drugim mestom, je tokrat pristal tik pod zmagovalnim odrom. Zmagal je najboljši iz kvalifikacij, Izraelec Artem Dolgopyat, s 14,133, sicer olimpijski prvak 2021 in aktualni olimpijski podprvak, takšno oceno je dobil tudi drugouvrščeni Američan Junnosuke Iwai. Tretji je bil Kazahstanec Milad Karimi s 13,966.

Anže Hribar Foto: Aleš Fevžer

V četrtkovih kvalifikacijah so obstali Tjaša Kysselef, ki je bila na preskoku 11., Lucija Hribar, ki je bila na dvovišinski bradlji 17., Gregor Rakovič in Kevin George Buckley, ki sta bila na konju z ročaji 12. oziroma 30., ter Nikolaj Božič, ki je bil na parterju 14.

V petkovih kvalifikacijah si slovenski tekmovalci niso priigrali finalnih nastopov. Še najbližje je bil Buckley, ki je na bradlji zasedel 11. mesto in s tem priboril status tretje rezerve. Buckley je nastopil tudi na drogu, zasedel je 22. mesto, Beno Kunst pa je bil v preskoku 14. Pri dekletih je bila Hribar na gredi 19., Vita Prijanovič pa v isti disciplini 26..

V nedeljo bodo še preostali finalni nastopi, kjer pa Slovenija ne bo imela svojih predstavnikov.