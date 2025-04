Škandal: trenerke naj bi gimnastičarke kaznovale s slačenjem

V Italiji še vedno odmeva velik škandal v ritmični gimnastiki, ko je italijanska gimnastična zveza (FGI) prejšnji mesec odpustila dolgoletno glavno trenerko Emanuelo Maccarani. Proti njej so vložili obtožnico zaradi psihičnega zlorabljanja mladih športnic. Zdaj so na dan prišli še bolj šokantni podatki o neprimernem ravnanju tudi drugih trenerk.

La @Federginnastica taglia con il passato. Il Consiglio Direttivo ha deciso per la risoluzione anticipata del contratto di Emanuela #Maccarani, accusata di abusi e maltrattamenti. Dopo 30 anni non guiderà più le Farfalle azzurre della ritmica. Cristiano Piccinelli #GR1. pic.twitter.com/AbOFnrJv7M — Rai Radio1 (@Radio1Rai) March 27, 2025

Emanuela Maccarani je skoraj trideset let vodila italijansko reprezentanco v ritmični gimnastiki. Pred tremi leti sta jo nekdanji tekmovalki Anna Basta in Nina Corradini javno obtožili psihičnega trpinčenja. Trenerka je zaradi uradne obtožnice izgubila službo.

Milena Baldassarri Foto: Guliverimage

V povezavi s tem primerom so razkrili dogodke, ki nakazujejo neprimerno dogajanje v klubu Fabriano, kjer so trenirale znane italijanske gimnastičarke, med njimi tudi Sofia Raffaeli in Milena Baldassarri. Obtožbena je Julieta Cantaluppi, nekdanja trenerka tega kluba, ki je občasno sodelovala tudi z mladinsko reprezentanco.

Ta naj bi gimnastičarke, stare med 14 in 16 let, kaznovala tako, da so morale sleči dele oblačil, če so naredile napake pri vajah. Včasih so ostale samo v spodnjem perilu. Zaklepala naj bi jih tudi v hladno sobo brez telefona in drugih stvari ter jih prisilila, da so za kazen sedele na tleh. Med drugim naj bi Sofia Raffaeli morala poklekniti pred trenerko in jo prositi za odpuščanje, ker je pri vadbi naredila napako.

Cantaluppi je septembra 2023 na hitro zapustila Italijo in prevzela vodenje izraelske reprezentance, kar so mnogi ocenili kot nenavadno potezo.