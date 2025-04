Poleg Teje Belak in druščine v Osijek prvič tudi Nikolaj Božič

Slovenska gimnastična reprezentanca je danes odpotovala v Osijek, ki bo do nedelje gostil četrto postajo svetovnega pokala v sezoni. Poleg standardnih članov na čelu s Tejo Belak je v ekipi prvič to sezono po poškodbi tudi Nikolaj Božič, ki se vrača na parterju. Slovenska vrsta bo tako štela devet reprezentantov.

Osiješki prireditelji, ki letos prvič prirejajo tekmovanje najvišje ravni svetovnega pokala, so z dvojnim nagradnim skladom, nagradami za trenerje in s produkcijskimi inovacijami na Hrvaško privabili tekmovalce iz rekordnih 50 držav in nekatere največje svetovne zvezde.

Med njimi bo tudi devet Slovencev, ki si želijo nadaljevati uspešen niz s prvih treh tekem sezone. Poleg Belak in Tjaše Kysselef na preskoku, Lucije Hribar (dvovišinska bradlja, gred, morda parter), Vite Prijanovič (gred, parter) ter Bena Kunst (preskok), Gregorja Rakoviča (konj z ročaji) in Kevina Buckleyja (konj z ročaji, bradlja in drog) bosta na parterju nastopila tudi srebrn z zadnje tekme v Antalyi Anže Hribar in prvič v sezoni tudi Božič.

Zmagovalka uvodne tekme v Cottbusu Belak po okužbi v Turčiji še ni povsem okrevala. Kljub temu je šla na Hrvaško dobro pripravljena.

"Težave z zdravjem se mi še kar vlečejo, že dva tedna ves čas kašljam. Sicer sem telesno dobro pripravljena, trenirala sem lahko dokaj normalno. Nisem še prava, vendar bom v Osijeku nadaljevala sezono," je za STA povedala 30-letna telovadka.

Dobro pripravljena je četrto preizkušnjo sezone pričakala tudi Kysselef, ki si želi na Hrvaškem, kot je pred odhodom pojasnila za STA, nadaljevati v istem ritmu kot doslej. Na vseh treh tekmah se je namreč uvrstila v boj za kolajne, domov je doslej prinesla srebro in bron ter eno peto mesto.

"Dobro mi gre. Tekme doslej so šle po načrtu in upam, da tako tudi nadaljujem. Moj prvi cilj je seveda dober četrtkov nastop v kvalifikacijah, da imam potem v soboto novo priložnost za kolajne," je povedala 31-letna Ljubljančanka.

Tudi v moškem taboru so zelo zadovoljni z uvodnimi tekmami sezone, dosegli so več od pričakovanj, ostajajo pa pri prvotnem cilju prvega dela sezone - nabiranju točk za svetovno lestvico.

Kvalifikacije so v dvorani Gradski vrt na sporedu v četrtek in petek, boji za kolajne pa v soboto in nedeljo.

