Oven

Če načrtujete potovanje, se najprej dobro pripravite na morebitne zaplete in zastoje. Preglejte avtomobil, da ne bo na poti prišlo do neprijetnih presenečenj, ki bi vam pokvarila izlet. Na pot se odpravite tudi prej, da se boste izognili gneči na cestah in s seboj vzemite tudi dovolj tekočine, kajti močno sonce zna kar precej izčrpati.

Bik

Največ nemira in nezadovoljstva vas danes čaka na čustvenem področju. Vezani se nikakor ne boste mogli uskladiti s partnerjem, samski pa boste zaman pogledovali za osebo, ki vam je ukradla srce. Najbolje bi bilo, da vezani in samski stopite korak nazaj in počakate na razplet okoliščin.

Dvojčka

Bolj ko se boste otepali nekih novosti, bolj vam jih bodo vsiljevali, zato bi bilo najbolje, da se prepustite in pustite presenetiti. Morda navsezadnje sploh ne bo tako slabo kot si mislite. Na splošno je danes pred vami sila uspešen dan, če boste le prisluhnili nasvetu neke osebe, ki se spozna na posel.

Rak

Doživeli boste pravi intelektualni preboj, ki vam bo na poslovnem področju prinesel izjemne uspehe. Uspešni boste tako na individualni ravni kot tudi pri delu v skupini. V drugi polovici dneva pa si le privoščite težko zasluženi oddih. Brez slabe vesti lahko ugasnete telefon in se predate tišini.

Lev

V današnjem dnevu lahko pričakujete nenaden preobrat, ki bo odločilno vplival na nadaljnji potek dogajanja. Morda vam celotna situacija sprva ne bo najbolj všeč, vendar se boste prej ali slej navadili nanjo. Nekje v sebi se zavedate, da je dolgoročno za vas tako najbolje. Obvarujte se pred trmo.

Devica

Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Ne pozabite tega. Nima smisla, da zganjate kakršnokoli dramo, saj se bo situacija uredila sama od sebe. Medtem pa se posvetite stvarem, ki jih imate radi, saj vam bodo ponovno privabile nasmeh na obraz. Na splošno boste današnji dan preživeli umirjeno.

Tehtnica

Sprejeli boste izziv, ki vam ga bodo ponudili v službi. Od njega si lahko obetate kar nekaj izkušenj, predvsem pa bo to priložnost za napredek in razvoj, tako na poslovni kot zasebni ravni. Delo pa vam žal ne bo dovoljevalo, da bi že danes uživali v družbi najdražjih. Morda boste imeli več sreče jutri.

Škorpijon

Na zasebnem področju se danes ne boste mogli izogniti nekemu razočaranju, ki bo zaznamovalo velik del dneva. Kljub temu poskušajte pregnati slabo voljo in se skušajte prepričati v to, da se bo na koncu vse dobro izteklo. Saj veste, da velikokrat stvari navsezadnje niso takšne, kakršne se zdijo.

Strelec

Danes boste delovali v situaciji, ki bo stresna in vam bo povzročila skrbi. Vedite, da ne obstaja samo negativna pot, raje poskusite z bolj pozitivno. Pozitivna reakcija bo prinesla pozitivne rezultate. Vzemite si nekaj časa in preučite, kako boste popravili situacijo na pozitiven način, da boste dobili boljše rezultate.

Kozorog

Poskušali boste pohvaliti neko osebo, a bo vašo pohvalo vzela kot obliko manipulacije. Težava se bo pojavila zaradi laskanja, da bi vas imeli radi. Čeprav bodo bile prijazne besede upravičene, bo motiv za tem laskanjem iskanje samega sebe. Pohvala ne sme imeti skritih namenov, drugače posameznik, ki mu je namenjena, to sprejme kot neiskrenost.

Vodnar

Ujeti ste v neko svojo iluzijo. Postanite realistični, odmislite tisto, kar stimulira vašo domišljijo. To bo dan, ko se ne boste želeli dokončno odločiti o nečem, ker imate zdaj od tega korist. Če se že boste morali odločiti, si vzemite dovolj časa za premislek in ne sanjarite o tistem, kar se še ni in se nikoli ne bo zgodilo.

Ribi

To bo čas, ko bodo vaši nadrejeni podrobno opazovali, kaj delate in kako delate. To vsekakor ne bo dober čas, da bi delali napake. Zato si vzemite čas in dvakrat preverite pomembnejše stvari. Končajte vse nedokončane projekte, saj dlje kot boste čakali, težje boste vse skupaj pregledali in končali.