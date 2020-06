Na Soči zmage v pričakovane roke

Tretja tekma članskega slovenskega pokala HSE v slalomu na divjih vodah je tekmovalke in tekmovalce tokrat vodila v Trnovo ob Soči, ki slalomske tekme ni gostilo že trinajst let. Na naravni progi so se tokrat najbolj izkazali Eva Terčelj med kajakašicami, Peter Kauzer med kajakaši, Alja Kozorog med kanuistkami in Benjamin Savšek med kanuisti.