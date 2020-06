V Celju do državnih naslovov Nejc Žnidarčič, Blaž Cof in Ana Šteblaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celje je v soboto gostilo tekmo državnega prvenstva v šprintu na divjih vodah. V večernem finalu pod reflektorji so se naslovov državnih prvakov veselili Nejc Žnidarčič med kajakaši, Blaž Cof med kanuisti, Ana Šteblaj med kajakašicami, Naja Pinterič med kanuistkami ter Martin Gale in Nejc Gradišek v dvojcu.

Na Savinji je bil tudi tokrat najbolj razburljiv finale kajakašev, kjer je konkurenca v Sloveniji tako močna, da tudi na največjih mednarodnih tekmovanjih tujci le stežka z zmagovalnega odra izrinejo trojico Slovencev, ki so tudi tokrat zasedli prva tri mesta.

Zmagal je aktualni svetovni in evropski prvak

Vnovič je naslov državnega prvaka pospravil Nejc Žnidarčič, aktualni svetovni in evropski prvak v tej disciplini, na drugo mesto je priveslal Anže Urankar, nekdanji svetovni prvak in aktualni evropski podprvak, tretji pa je bil Simon Oven, svetovni in evropski prvak v klasičnem spustu.

Na državnem prvenstvu je nastopil tudi Vid Debeljak, nekdanji evropski prvak v tej disciplini, ki se je zdaj preusmeril v šprint na mirnih vodah. V kvalifikacijski vožnji sta bila z Žnidarčičem zelo izenačena, a se je moral Debeljak finalnemu nastopu zaradi zdravstvenih težav odpovedati.

Če mu ne bi odpovedala inzulinska črpalka ...

"Zelo rad tekmujem proti vsem najboljšim. Vid ima sladkorno bolezen, inzulinska črpalka mu je nehala delati, tako da je moral iti domov, saj se je slabo počutil. Res sem se veselil tega boja. Trenirala sva skupaj in moram reči, da je zelo zelo hiter. Težko bi ga bilo premagati. Zmago vzamem, ampak upam na povratni dvoboj z Vidom," je po tekmi povedal Nejc Žnidarčič.

V ženski kajakaški konkurenci so prva tri mesta zasedle Ana Šteblaj, Helena Domajnko in madžarska predstavnica Sara Seprenyi.

