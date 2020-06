Ne bo držalo, da so vse tekme odpovedane

Včeraj je kot s strela z jasnega udarila novica, da slalomisti na divjih vodah letos ne bodo imeli tekem svetovnega pokala, a resnica je drugačna. Nad to informacijo so bili presenečeni tudi v naši krovni organizaciji, od koder so danes vse te navedbe zanikali.

Andrej Jelenc, direktor Slovenske kajakaške zveze, je na današnjem druženju z novinarji pojasnil, da sta še vedno v načrtu dve tekmi svetovnega pokala. Prva bi bila organizirana od 15. do 18. oktobra v Tacnu, druga pa bi potekala v Pauju v Franciji od 5. do 8. novembra. Prav tako je v načrtu tudi evropsko prvenstvo v slalomu. To naj bi bilo na sporedu od 18. do 20. septembra v Pragi.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Teden dni pred ljubljanskim maratonom

V Tacnu je bila v preteklosti organizirana že vrsta največjih tekmovanj in slovenski organizatorji dobro vedo, kako je treba izpeljati stvari. Prav tako imajo že nekaj izkušenj z organizacijo tekmovanja po času koronakrize. Pravzaprav je bila kajakaška zveza prva, ki je pri nas organizirala tekmovanje.

"Za ta termin smo se odločili, ker je teden za tem ljubljanski maraton, torej 25. oktobra. Po pogovorih z organizatorji ljubljanskega maratona ima mesto velik interes, da maraton izpeljejo, če bo to mogoče. Končna odločitev izvršnega odbora svetovne zveze naj bi bila 27. junija, ko bodo imeli sestanek. Takrat bodo namreč potrjevali jesenski program, medtem ko bo evropska zveza o evropskem prvenstvu v Pragi odločala 29. junija," je povedal Jelenc, ki je med drugim še povedal, da se bodo o organizaciji tekmovanja posvetovali še 60 dni pred začetkom. Takrat naj bi bilo še dovolj časa, da tekmovanje lahko izpeljejo.

Foto: Sportida

Izbirne tekme in olimpijski kandidati

S temi tekmami želijo ostati prisotni v športnem prostoru in na ta način dati tekmovalcem še malo več motivacije za trening. To pa prav tako pomeni, da bodo morali izpeljati izbirne tekme za uvrstitev v slovensko reprezentanco.

Predlog je, da bi bile izbirne tekme 15. in 22. avgusta. Torej dva konca tedna v Tacnu, kjer bo izbrana ekipa za evropsko prvenstvo v Pragi in za obe tekmi svetovnega pokala. Prihodnji teden naj bi se sestal tudi slovenski strokovni svet in naredil načrt, kakšen bo sistem kvalificiranja za olimpijske igre. V igri sta dve možnosti. Da bi ekipo izbrali že letos po evropskem prvenstvu, druga možnost pa je, da bi bil enak sistem, kot je bilo mišljeno za letos. Torej izbirne tekme v letu 2021 in evropsko prvenstvo v Ivrei v Italiji leta 2021.

"Mnenja med trenerji so različna. Torej strokovni svet bo podal predlog, predsedstvo pa bo na koncu odločilo," je še povedal Jelenc, ki meni, da bodo v vsakem primeru izbrani naši najboljši tekmovalci.

Evropska kajakaška zveza (ECA) je sporočila, da je bil šprint na mirnih vodah tudi uradno potrjen kot eden izmed novih športov, dodanih v program evropskega prvenstva več športov, ki bo leta 2022 v Münchnu. Veliki športni dogodek bo sestavljalo devet športov, potekal pa bo med 11. in 21. avgustom 2022.