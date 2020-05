Začelo se je: v Sloveniji prvo tekmovanje #video

Športni navdušenci in športnik pri nas že komaj čakajo, da se začnejo tekme. Sploh prvo tekmo v Sloveniji po koronavirusu bodo okusili kajakaši in kanuisti na divjih vodah. Tekma, ki bo potekala v Tacnu, bo za gledalce zaprta, za organizatorje pa bo tekma velik izziv.

Tacenske tribune bodo v nedeljo samevale. Foto: Sportida

Odgovornost je velika, a že komaj čakajo, da se začne

Najboljši slovenski kajakaši in kanuisti nestrpno odštevajo ure, ko bodo po dolgem času lahko nastopili na uradni tekmi. Tekmovalo bo okoli 70 tekmovalcev in tekmovalk. Organizator tekme bo med drugim moral poskrbeti za posebne ukrepe. Malo za šalo in malo za spomin bo najhitrejši tekmovalec dobil velik koronapokal. Kljub velikemu izzivu in odgovornosti se že veselijo tekme in komaj čakajo, da se prvi tekmovalec zapelje po znameniti tacenski progi.

Jakob Marušič, prvi mož organizacije, nam je uvodoma zaupal, da je večina tekmovalcev v času koronavirusa vestno in pridno trenirala, in žalostno je, če nimajo nobenih tekmovanj. "Tekmovalci niso imeli več prave motivacije in na neki način smo morali ukrepati. Eden od ukrepov je, da organiziramo tekmo. To je prva tekma pri nas, tako da orjemo ledino," je s ponosom in kančkom previdnosti razlagal Marušič.

Naredili bodo vse, da bo za varnost vseh čim bolje poskrbljeno. Foto: Boštjan Boh

Previdnost na tekmovanju bo še kako pomembna, zato so sprejeli določena pravila, ki jih bo pri organizaciji tekmovanja treba upoštevati. Že za sam prihod na tekmovanje svetujejo, da tekmovalci prihajajo s svojimi avtomobili oziroma s starši. V primeru, da pridejo s klubskimi vozili, svetujejo, da naj bo v kombiju največ šest oseb. Tudi za parkiranje vozil bo veljal poseben režim, saj bo med avtomobili razdalja tri metre. Nujne skupne prostore, kot so stranišča, bodo razkuževali na vsako uro …

"Pomembno je, da bomo naključnim merili tudi temperaturo in od vseh trenerjev bomo zahtevali izjavo, da njihovi tekmovalci na jutro pred tekmo niso imeli povišane temperature. Prav tako bo na več mestih na voljo razkužilo … Skratka, imamo celo vrsto ukrepov in nasvetov."

Prva tekma bo vodilo za naprej

Za izvedbo in nadzor najnujnejših ukrepov bo skrbel Tone Hočevar, nekdaj tudi vrhunski tekmovalec, ki je nastopil tudi na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972. Ta je med drugim poskrbel tudi za maske, ki so jih dobili od Olimpijskega komiteja Slovenije, in tudi razkužila. Na prvem tekmovanju bo vse skupaj potekalo še testno. Na podlagi tega bodo navodila dopolnili oziroma popravili, kar bo tudi vodilo za naprej.

Tudi tekmovalci komaj čakajo

V petek je bilo na tacenski progi že zelo živahno. Na progi je veslalo lepo število tekmovalcev, med njimi sta bila tudi Luka Božič, lani tretji na svetovnem prvenstvu, in Niko Testen, slovenski reprezentant in velik up za slovenski kajak. Tudi onadva sta vesela, da bosta v nedeljo tekmovala. In kaj sta povedala po končanem treningu?