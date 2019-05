Mrakova in Macarolova po prvem dnevu EP deseti

Tina Mrak in Veronika Macarol, ki sta bila lani izbrani za najboljšo jadralsko slovensko ekipo leta, sta po prvem dnevu evropskega prvenstva v San Remu, kjer branita lani osvojeni naslov, deseti. V prvi regati sta bili diskvalificirani, nato pa sta bili v naslednjih dveh regatah 4. in 14.

Skupaj imata 18 točk, ker se jima je 41 točk za diskvalifikacijo kot najslabši dosežek že črtalo iz skupnega seštevka.

Vodita Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre, ki sta dosegli ve zmagi in osmo mesto (2 točki). Krmarka Millsova je olimpijska zmagovalka, ki pa za razliko od OI v Riu de Janeiru sedaj nastopa z drugo flokistko, z McIntyrejevo.

Drugi sta nekdanji svetovni podprvakinji Izraelki Gil Cohen in Noa Lasry (4) z zmago, tretjim in šestim mestom, tretji pa Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz (6), bronasti na OI v Riu, ki sta bili drugi, četrti in peti.

V moški floti 470 sta Rok Verderber in Matej Paninšič po treh regatah 63. (58), bila sta 28., 30. in 32. Med tekmovalkami je 40 posadk.

