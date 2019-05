Toni Vodišek peti na SP v olimpijskem razredu kite

"Zaradi slabega vremena sta odpadla dva tekmovalna dneva. Zadnji dan smo imeli tudi do 30 vozlov vetra. Za jadranje je bilo res prenevarno, čeprav sem si srčno želel priložnosti, da še kaj nadoknadim," je razplet komentiral Vodišek, 19-letni mladinski olimpijski podprvak.

Kajtanje je bilo novembra vključeno v olimpijski program za igre v Pariz leta 2024, zato je udeležba v tem razredu vse večja. Na tokratnem prvenstvu je nastopilo rekordnih 87 tekmovalcev iz 29 držav, tekmovalo pa je tudi 30 jadralk.

Organizatorji so morali floto razdeliti v štiri skupine, ki so uvodni dan odpeljale štiri kvalifikacijske plove, medtem ko je bil drugi dan rezerviran za testiranje novega olimpijskega formata. To je potekalo tako, da so se na regatnem polju izmenjavali moški in ženske, ki so si po vsakem odpeljanem krogu podali štafeto.

"Format se je izkazal kot zelo zanimiv, saj je bilo kar nekaj prehitevanj oziroma nihanj v vodstvu. Zadovoljen sem tudi s svojimi vožnjami. Plove, v katerih smo moški startali prvi, sem namreč vse zmagal," je bil s prikazanim zadovoljen Vodišek, ki je na Gardskem jezeru nastopil v tandemu s sestro Marino.

Skupaj sta zasedla 20. mesto, zmagala sta Američana Daniela Moroz in Evan Heffernan, v posamičnih preizkušnjah pa je Vodišek iztržil najboljši rezultat kariere, končno peto mesto.