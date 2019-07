Mladi slovenski spustaši na SP osvojili devet kolajn

Naslov svetovnega prvaka do 23 let si je priveslal Anže Urankar.

Foto: Aleksandar Zlatev, Mitja Oštrbenk

V Banjaluki so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane podelili prve komplete kolajn. Na sporedu so bili posamični finali in ekipne preizkušnje v sprintu na divjih vodah, slovenska ekipa pa je osvojila devet kolajn.

Naslov svetovnega prvaka do 23 let si je priveslal Anže Urankar, med mladinci pa je bil najboljši Vid Oštrbenk. Do zlata pa je v ekipni tekmi kajakašev do 23 let prišla tudi postava Urankar, Tim Novak, Oštrbenk.

Urankar je med kajakaši do 23 let upravičil vlogo favorita, ki jo je imel pred začetkom prvenstva. Bil je 79 stotink hitrejši od Francoza Huguesa Moreta, na tretje mesto pa je priveslal še en slovenski reprezentant in tako dopolnil uspeh. Bron si je priveslal Tim Novak.

Naslov svetovnega prvaka v mladinski konkurenci je slavil kajakaš Oštrbenk, ki je za več kot sekundo in pol prehitel vse tekmece. Erazem Šavli je bil peti, Ulan Valant deseti, Urban Novak pa 15.

Foto: Tanja Hočevar

Oštrbenk je do še ene posamične kolajne priveslal v navezi z bratom Majem. V mladinskem finalu kanuističnih dvojcev sta bila tretja.

Odlični nastopi tudi v popoldanskih tekmah

Zbiranje kolajn se je nadaljevalo tudi v popoldanskih ekipnih tekmah. V konkurenci kajakašev do 23 let so moči združili Anže Urankar, Tim Novak in Vid Oštrbenk in si priveslali naslov svetovnih prvakov med mlajšimi člani.

Kolajno srebrnega leska so si zagotovili mladi kanuisti. Martin Gale, Nejc Gradišek in Maj Oštrbenk so v konkurenci mladincev zaostali le za ekipo Francije.

Na startu so bile še tri slovenske ekipe, ki so priveslale do brona. Eva Alina Hočevar, Ana Šteblaj in Živa Jančar v kajakaški konkurenci mladink, mladinska ekipa kajakašev v postavi Urban Novak, Erazem Šavli in Ulan Valant ter kanuistični dvojci do 23 let. V čolnih so skupaj veslali Anže Urankar in Martin Gale, Tim Novak in Vid Oštrbenk ter Maj Oštrbenk in Nejc Gradišek.

Le eno mesto je od kolajne ločilo Ano Šteblaj v mladinski konkurenci kajakašic. Eva Alina Hočevar je bila v tem finalu šesta, Živa Jančar 13., Helena Domajnko pa 15.

Med kanuistkami do 18 let je Eva Alina Hočevar zasedla še eno šesto mesto, med kajakašicami do 23 let pa je v finalu veslala Lea Novak in bila na koncu sedma.

Svoje predstavnike je Slovenija imela tudi v mladinskem finalu kanuistov. Nejc Gradišek je končal na šestem mestu, Martin Gale je bil sedmi, Maj Oštrbenk pa deveti.

