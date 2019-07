Srebrni olimpijec nima česa skrivati

Petra Kauzerja smo vprašali, ali se še spominja, s kakšno razliko je leta 2009 postal svetovni prvak. Kot strela z jasnega nam je pravilno odgovoril: "Zmagal sem za dve sekundi in pet stotink. To je bilo takrat ogromno, danes pa je skoraj nemogoče. Danes so tekmovalci veliko bolj izenačeni in le redko se zgodi, da kdo zmaga s tako veliko razliko."

Ravno danes mineva natanko eno leto od začetka olimpijskih iger v Tokiu, ki bi bile lahko za našega sogovornika že četrte zapored. Septembra se bodo na svetovnem prvenstvu lovile olimpijske kvote. Dokončnega slovenskega potnika na olimpijske igre pa bodo določile interne izbirne tekme.

"Malo mi je žal, da nisem že prej tako razmišljal, ker bi morda lahko dosegel še kakšen boljši rezultat, ampak tako je." Foto: Nina Jelenc

In kako hitro je 34-letnemu Kauzerju minilo deset let, odkar je prvič postal svetovni prvak? "Vmes se je zgodilo veliko več, kot sem si mislil. Od dobrih do slabih stvari. Moram povedati, da mi je teh deset let minilo zelo hitro. Na splošno se mi zdi, da leta zelo hitro minevajo, saj so prihodnje leto že olimpijske igre. Na neki način se mi zdi prav čudno, ker se še vedno počutim mladega (smeh, op. p.). Šele ko pogledam v svoj potni list, vidim, koliko sem star. Skratka, še vedno se dobro počutim in moram povedati, da se je v tem času pri meni veliko spremenilo. Od samega pristopa na tekmi, treningov, razmišljanja … Zdaj na vse skupaj gledam malo drugače. Malo mi je žal, da nisem že prej tako razmišljal, ker bi morda lahko dosegel še kakšen boljši rezultat, ampak tako je. To je del odraščanja (smeh, op. p.)."

"Potrebujem tudi nekaj svojega miru. Od evropskega prvenstva smo veliko potovali, in če sem iskren, imam tega dovolj." Foto: Nina Jelenc

Potrebuje nekaj svojega miru

Medtem ko večina ljudi v poletnih mesecih uživa na dopustu, nekateri športniki pridno trenirajo. Med njimi je tudi srebrni olimpijec iz Ria, ki se je pred kratkim vrnil z desetdnevnih priprav v Španiji. Slovensko reprezentanco avgusta čakajo še ene priprave, a se jih naš najboljši kajakaš ne bo udeležil.

"Že od leta 2005 sem vsako leto tam, proga pa je še vedno enaka. Potrebujem tudi nekaj svojega miru. Od evropskega prvenstva smo veliko potovali, in če sem iskren, imam tega dovolj. Potovanja v Španijo oziroma v La Seu d'Urgell so zelo naporna, in kot sem že rekel, progo zelo dobro poznam, tako da je, kar zadeva mene, pomembno, da se dobro pripravim na svetovno prvenstvo."

Točno ve, kaj mora narediti Foto: Sportida

Ker je uveljavljeno ime v kajakaškem športu, ga velikokrat k sebi na trening povabijo tudi druge reprezentance. Kot že večkrat je tudi letos treniral z aktualnim olimpijskim prvakom Joejem Clarckom. Rad se udeleži takšnih treningov, saj ima tudi on korist od tega. Kot pravi, do zdaj ni zavrnil še nobenega povabila.

"Nimam česa skrivati. Pri že izoblikovanih tekmovalcih stvari ne moreš spreminjati. Gre bolj za to, da vidiš, kako lahko na različne načine odpelješ določeno kombinacijo, čas vožnje pa je enak. Skratka, več poti vodi do cilja," nam je povedal Kauzer, ki v zadnjih letih veliko bolj premišljeno trenira. "Z leti sem se naučil, da je bolje trenirati pametno kot pa z glavo riniti skozi zid. Točno vem, kaj moram narediti, da bom prišel na svetovno prvenstvo dobro pripravljen."

Peter Kauzer si je v svoji karieri poškodoval ramo. Zdaj je z nasveti pomagal Urši Kragelj, kolegici iz reprezentance.

Kolegici iz reprezentance je pomagal z nasveti

Pred kratkim si je na tekmi svetovnega pokala ramo poškodovala Urša Kragelj. Podobno izkušnjo je imel pred leti tudi Kauzer. Na tiste čase nima najlepših spominov. "Težava je v tem, da mora tekmovalec veliko stvari sam urejati. Ko stvari tečejo, je vse v redu, ko se zgodi kaj takšnega, pa ostaneš sam. Ko sem se poškodoval, sem moral sam klicati naokrog. Pomagala mi je teta, ki je takrat še delala v bolnišnici. Sam menim, da bi, če se poškoduje vrhunski tekmovalec, moralo biti tudi v interesu zveze, da se čim prej vrne."

Verjetno je primer Petra Kauzerja dobra šola za vodilne na kajakaški zvezi. Primorska kajakašica nam je pred dnevi zaupala, da je bila pozitivno presenečena nad odzivi, ko se je poškodovala. Z nasveti ji je poskušal pomagati tudi Kauzer.

"Svetoval sem jim, da naj stopijo skupaj in čim prej izpeljejo zadevo. Jaz sem imel še eno celo sezono pred olimpijskimi igrami, Urša pa je nima. Dejal sem ji, da naj pozabi na letošnje svetovno prvenstvo in se posveti rehabilitaciji."