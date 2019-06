Petra Kauzerja sta umirili žena in hčerka

Slovenski kajakaš Peter Kauzer bo šel na dopust z bolj mirno glavo, potem ko je na tekmi svetovnega pokala v Tacnu zasedel drugo mesto in tako dokazal, da je še vedno v svetovnem vrhu.Do tega rezultat sta mu na nek način pomagali tudi hčerka Nola in žena Janja.

Peter Kauzer ima s preteklih let s Tacenske proge lepe spomine, saj je na savskih brzicah še štirikrat slavil. Letošnje drugo mesto pa bi mu lahko pomenilo skoraj toliko kot zmaga. Evropsko prvenstvo in uvodni dve tekmi svetovnega pokala je končal s 50 kazenskimi sekundami, kar je bila za našega kajakaškega asa precej nenavadno. Po mnenju nekaterih so bile nekatere sodniške odločitve sporne.

Foto: Sportida

Zadovoljen je, kako se je lotil same tekme

Kauzer, ki ima že ogromno izkušenj z največjih tekmovanj, je vse nesrečne vožnje vrgel čez ramo in se na domačo tekmo pripravil tako kot je treba. S tem pa je prišel tudi pravi rezultat.

"Zadovoljen sem, da sem ta konec tedna naredil tri čiste vožnje. Na žalost me je v finalu v prvem jezu odneslo nekoliko nižje, kjer sem izgubil minimalno tri sekunde. Ne glede na to, sem zelo zadovoljen. Predvsem, kako sem se lotil same tekme in da sem pozabil na vse, kar se je dogajalo na predhodnih treh tekmah. Zdaj grem lahko z mirno glavo in še bolj motiviran na priprave na drugi del sezone," je uvodoma povedal srebrni olimpijec iz Ria.

Foto: Sportida

Priprava na tekmo sicer ni bila nič drugačna, kot je v navadi. Po ponesrečeni tekmi svetovnega pokala v Bratislavi, je tri dni preživel v družbi svoje žene in hčerke in se, kot je sam povedal, nekoliko umiril. V Tacen je na ta račun prišel še bolj sproščen in motiviran. Zdaj pogleduje že proti Španiji, kjer ga konec septembra čaka svetovno prvenstvo, najpomembnejša tekma letošnje sezone.

"Na vse sem pozabil. Zgodilo se je, kar se je zgodilo. Časa nazaj ne morem zavrteti. Cilj za zaključek prvega dela sezone sem na nek način izpolnil oziroma sem ga malo olepšal. Lahko bi rekel, da je bil slab začetek in dober konec. Zdaj grem še bolj motivirano v drugi del sezone. Vemo, da se na svetovnem prvenstvu v La Seu d'Urgellu lovijo olimpijske kvote in da je to tudi naša prva izbirna tekma za olimpijske igre. Poskušal bom narediti vse, da se uvrstim še na četrte olimpijske igre" je po podelitvi medalj razlagal 35-letni kajakaš, ki je imel tudi letos bučno podporo hrastniških navijačev.

Prihod hrastniških navijačev v Tacen

Pri sojenju ne prenaša dvojnih meril

Eden prvih, ki je Petru Kauzerju čestital, je bil predsednik mednarodnega tehniškega odbora Jean-Michel Prono, ki z našim tekmovalcem v zadnjih tednih zaradi spornih sodniških odločitev oziroma dvojnih meril, nista bila na isti "valovni dolžini". Očitno so vsi slabi trenutki pozabljeni. Tako eden kot drugi verjetno želita delati v dobro divjevodaškega športa.

"Kar se tiče sodniških odločitev … Če naredim napako, naj mi jo Foto: Nina Jelenc dosodijo. S tem nimam težav, imam pa težave, če enim dosodijo kazen, drugim pa ne. Ta dvojna merila so me vedno motila. Torej če sodijo, naj sodijo vsem enako," je bil glede tega kratek naš sogovornik, ki je ocenil tudi sojenje v Tacnu.

"Mislim, da so dali kazenske sekunde tudi tistim, ki jim sicer ne dajo. Torej nobenemu niso pogledali skozi prste. Takšen je naš šport in tudi Tacen je zelo zahrbtna proga. Voda se zelo hitro menja in tudi če si v pravi liniji, te lahko hitro odnese mimo. Biti moraš zelo pazljiv."