Nova odlična predstava Klančarjeve, ki je za las zgrešila slovenski rekord

Klančarjeva je že v soboto s 24,74 dosegla tudi nov slovenski rekord na 50 m prosto in se kot prva Slovenka spustila pod 25 sekund. Januarja dosežen rekord Mariborčanke Katje Fain je popravila kar za 35 stotink sekunde. Ob tem je z 1:57,90 postala šesta Slovenka, ki je 200 m prosto preplavala v manj kot dveh minutah in osvojila drugo mesto, druga je bila tudi na 50 m hrbtno, kjer je z 28,55 dosegla četrti najboljši slovenski dosežek vseh časov.

"Zelo sem zadovoljna s sobotnimi nastopi. Očitno smo odlično delali na višinskih pripravah in čeprav sem bila zadnji teden malo bolna, se je trud pokazal že na tej tekmi. Danes mi je šlo odlično na 100 m mešano, kjer takega izida nisem pričakovala, na 100 m prosto pa sem si želela še nekaj več, a sem bila za to na obratih prepočasna," je po tekmi za STA povedala Klančarjeva, ki bo po današnjem dosežku na 100 m mešano verjetno nastopila tudi na evropskem prvenstvu v kratkih bazenih čez mesec dni. "S trenerjem o tem sicer še nisva govorila, a današnji rezultat je res dober."

"Danes mi je šlo odlično na 100 m mešano, kjer takega izida nisem pričakovala, na 100 m prosto pa sem si želela še nekaj več, a sem bila za to na obratih prepočasna." Foto: Aleksander Gasser/STA

"Po izjemni soboti sem si tudi sam želel na 100 m prosto izid pod 54 sekundami, od česar pa Neža ni bila daleč. Enostavno se ji obrati niso izšli ali pa jih ni znala odplavati. V vodi je bila dovolj hitra za še en rekord, na samih obratih pa izgubljala preveč. Morda je bil tudi pritisk, ki si ga je naložila, prevelik, saj je bilo na 100 m mešano na obratih nato bistveno bolje," pa je dodal njen trener Tomaž Torkar.

Nova zmaga Vozlove, ki se je odpovedala 50 metrov prsno

Na 200 m prsno je prepričljivo zmago z 2:26,39 dosegla tudi Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde, ki je bila v soboto najhitrejša že na 100 m prsno. Na 50 m prsno je Vozlova današnji finale odpovedala, potem ko je bila najhitrejša v dopoldanskih kvalifikacijah.

Tjaša Vozel je slavila na 200 metrov prsno. Foto: Vid Ponikvar

"Vesela sem vsake zmage in to je v redu. Rezultatsko pa sem bila v Zagrebu precej neobremenjena in tudi izidi niso nič posebnega, saj sem v pripravah na EP," je iz Zagreba sporočila Vozlova in razložila, da je popoldan nastop na 500-metrski razdalji izpustila, da bi se osredotočila na 200-metrsko razdaljo.

V nedeljo so Slovenci z osebnimi rekordi osvojili še tri tretja mesta. Na 400 m prosto je to s 4:12,54 uspelo Ravenčanki Daši Tušek, na 200 m hrbtno plavalcu Ljubljane Primožu Pavletiču Šenici, ki se je z 1:59,13 prvič spustil pod mejo dveh minut, in na 200 m prosto Olimpijinemu Jaki Pušniku, ki je z 1:51,95 dosegel tudi nov slovenski kadetski rekord.

Preberite še: