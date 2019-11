Državni rekord Klančarjeve v Zagrebu, Šeglova z normo za EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljančanka je v hrvaški prestolnici dosegla prepričljivo zmago pred Celjanko Anemari Košak, ki je dosegla izid 26,06.

A Klančarjeva je osebne rekorde nizala kar po tekočem traku. Na 200 m prosto je z 1:57,90 zaostala le za vrstnico in prijateljico iz Češke Barboro Seemanovo (1:57,45) in postala šesta Slovenka, ki se je na tej razdalji spustila pod 1:58 minute. Na 50 m hrbtno pa je z 28,55 dosegla četrti slovenski izid vseh časov in osvojila drugo mesto. Prehitela jo je le že omenjena Košakova (28,25).

"Na višinskih pripravah sva 25 dni res odlično delala, zato sem državni rekord pričakoval, morda celo še nekaj boljše dosežke, saj se je Neža na višini res odlično odzvala na pogoje in treninge. Nekaj pa je bilo skrbi, saj je imela v zadnjem tednu manjše zdravstvene težave in bila nekaj manj v vodi, zato pa za to tekmo nekoliko bolj spočita. Vsekakor sem vesel, da je v sezono vstopila s takimi dosežki," je sobotno dogajanje v Zagrebu pokomentiral njen trener Tomaž Torkar.

Janja Šegel si je priplavala normo za Glasgow.

V Zagrebu je zmago na 100 m prsno dosegla tudi Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde z 1:07,08. Ravenčanka Daša Tušek je z osebnim rekordom 8:34,38 osvojila tretje mesto na 800 m prosto, z osebnim rekordom 56,09 je bil tretji na 100 m hrbtno tudi plavalec Ljubljane Primož Pavletič Šenica. Tretje mesto na 200 m hrbtno je osvojila njegova klubska kolegica Liza Fortuna.

Na VN Slovenije v Celju pa je normo za decembrsko evropsko prvenstvo v Glasgowu izpolnila Ravenčanka Janja Šegel, ki je 200 m prosto preplavala v 1:57,57 minute. Ob tem je zmagala še na 50 m prosto in 100 m hrbtno.

Dve zmagi, na 200 in 800 m prosto, je v Celju dosegel tudi dolgoletni mariborski reprezentant Martin Bau, ki je dobil oba dvoboja z mladim Pirančanom Marcelom Primožičem. Posebej lepa je bila tekma na 200-metrski razdalji, kjer je Bau z 1:49,43 tekmo v svoj prid odločil za vsega 22 stotink sekunde.