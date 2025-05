Lucija Tarkuš ostala brez polfinalnega nastopa

V kvalifikacijah je bila najboljša Francozinja Oriane Bertone (125,0), za njo pa so se uvrstile tri japonske plezalke Miho Nonaka (124,8), Melody Sekikawa in Futaba Ito (obe 124,7).

Mednarodna zveza za športno plezanje je pred začetkom sezone 2025 povečala kvoto tekmovalcev v polfinalu in finalu. Od prejšnjih 20 (polfinale) in šest (finale) je po novem 24 polfinalistov in osem finalistov tudi v balvanih, kot že velja v težavnosti.

V noči na soboto bosta v kvalifikacijah nastopila še Anže Peharc in Timotej Romšak.