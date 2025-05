Anže Peharc v veliki finale s petim dosežkom

V polfinalu je bil najboljši 18-letni Japonec Sorato Anraku (99,6). Poleg njega so se v finale premierne tekme za svetovni pokal v Južni Ameriki prebili še njegovi rojaki Tomoa Narasaki, Sohta Amagasa in Yuji Fujiwaki, Francoza Mejdi Schalck in Paul Jenft ter Avstrijec Jan-Luca Posch.

V nedeljo bo ob 15. uri v Curitibi na sporedu še ženska polfinalna preizkušnja. Slovenske barve bo zastopala 29-letna Katja Debevec, ki je na petkovih kvalifikacijah zasedla deseto mesto. Druga slovenska predstavnica Lucija Tarkuš se ni prebila med 24 najboljših plezalk, 21-letna plezalka iz Slovenske Bistrice je osvojila nehvaležno 25. mesto.