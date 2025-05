Debevec in Peharc čez kvalifikacijsko sito v Braziliji

Katja Debevec in Anže Peharc sta se prek kvalifikacij v balvanih uvrstila v polfinale tekme za svetovni pokal v Curitibi. V prvem delu tekmovanja v Braziliji je izpadla Lucija Tarkuš.

Na premierni tekmi za svetovni pokal v Južni Ameriki sta 29-letna Katja Debevec in dve leti mlajši Anže Peharc kvalifikacijski del končala na desetem mestu. Debevec, ki po koncu sezone namerava končati tekmovalno pot, je zbrala 94,6, Peharc pa 84,6 točke. Tretja slovenska predstavnica, 21-letna Tarkuš, je z 59,5 točke zasedla nehvaležno 25. mesto.

Mednarodna zveza za športno plezanje je pred začetkom sezone 2025 povečala kvoto tekmovalcev v polfinalu in finalu. Od prejšnjih 20 (polfinale) in šest (finale) je po novem 24 polfinalistov in osem finalistov tudi v balvanih, kot že velja v težavnosti.

V moškem delu kvalifikacij je bil v konkurenci 56 plezalcev najboljši Japonec Sorato Anraku (124,5), v ženskem delu, kjer je nastopilo 44 plezalk, pa Francozinja Oriane Bertone (124,8).