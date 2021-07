Lep uspeh mladega slovenskega šahista

V Beogradu potekata turnirja Serbia Chess Open 2021 – Masters in Amateur, kjer skupno nastopa kar 483 igralk in igralcev iz 44 držav sveta. Med njimi je kar 50 velemojstrov, 6 velemojstric in 68 mednarodnih mojstrov. Najboljši med našimi je bil 19-letni Domen Tisaj.

Zmagovalec je postal mladi indijski zvezdnik Nihal Sarin, ki je zbral 7,5 točk. Najboljši med našimi je bil Domen Tisaj s 5,5 točkami na 43. mestu. Dosegel je odličen zmogljivostni rating 2560 in osvojil normo za mednarodnega mojstra ter si priboril veliko ratinga (62,60). Izkazal se je tudi Jaka Brilej s 5 točkami in visokim ratinškim presežkom (82,40). V prvi polovici udeležencev sta tekmovanje končala še Jan Šubelj s 5 točkami in Jan Marn, ki je zbral 4,5 točk in pridobil na ratingu. Na amaterskem turnirju je nastopil Marcus Zlatanović in osvojil dobrih 30 točk ratinga.

"To je moj drugi IM bal. Prvega sem osvojil v Puli leta 2019. Za osvojitev naziva mednarodnega mojstra potrebujem še en bal ter rating 2400 točk. To je moj cilj do konca letošnjega poletja," po svojem uspehu povedal Domen Tisaj. (vir: drustvo-sahpiran.si)

Rezultati

Njegov oče Igor Tisaj je sicer močno kritičen do delovanja Šahovske zveze Slovenije. Več o tem si preberite tukaj: