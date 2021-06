Popravek: "Razkrivamo skrivnostno poročilo inšpekcijskega nadzora Šahovske zveze"

Objavljamo zahtevek za popravek in odgovor s strani podpredsednice Šahovske zveze Slovenije Darje Kapš na članek Razkrivamo skrivnostno poročilo inšpekcijskega nadzora Šahovske zveze:

V zvezi z zapisom v članku z naslovom »Razkrivamo skrivnostno poročilo inšpekcijskega nadzora Šahovske zveze«, ki med drugim govori o tem, da naj bi Inšpektorat RS za šolstvo in šport ugotovil nepravilnosti pri namenski porabi javnih sredstev in sum dvojnega financiranja, kot tudi o tem, da naj bi sredstva sponzorjev ne bila porabljena v skladu z namenom, za povrh pa govori tudi o očitkih in nepravilnostih, povezanih z izvolitvijo predsednika ŠZS, poudarjamo, da so vse te trditve povsem neresnične.

Dejstvo namreč je (kot izhaja iz priloženega sklepa Inšpektorata RS za šolstvo in šport številka 0618-50/2020-18 z dne 3.6.2021), da je inšpektorat izredni inšpekcijski nadzor zoper Šahovsko zvezo Slovenije ustavil, ker »ni razlogov za nadaljevanje postopka v okviru nadzorstvene pristojnosti inšpekcije«. Inšpekcija je pri tem sicer res odkrila nekatere administrativne napake pri vodenju in prijavi računov (ki so bile odpravljene), vendar pa ugotovila tudi, da so sredstva bila porabljena namensko in da torej pri porabi sredstev ni bilo nobenih nepravilnosti. Ne drži niti zatrjevanje, da naj se sponzorska sredstva ne bi uporabljala za mladinske programe. Prav tem namenja ŠZS posebno pozornost in tudi beleži izjemne rezultate. Iz javnih sredstev je financiran zgolj del neposrednih stroškov mladinskega šaha (predvsem stroški nastopov na mednarodnih tekmovanjih), medtem ko so stroški celotnega programa vezanega na mladinski šah vsaj še enkrat višji in se pretežno krijejo iz sponzorskih sredstev.

Šahovska zveza Slovenije kot civilnodružbena organizacija zasebnega prava posluje v skladu s predpisi in lastnimi pravili, ne odgovarja niti politiki in tudi ne staršem šahistov. Je pa seveda odprta do vseh, ki delijo njene poglede in so pripravljeni v njej sodelovati in uresničevati svoje ambicije, želje in ustvarjalne ideje. V tem smislu tudi porablja finančna sredstva, zaradi odprtosti širši javnosti (ne le članstvu) dokumente o tem ne objavlja le na lastni spletni strani, pač pa tudi (predpisano) v javno dostopnih bazah AJPES. V zvezi s finančnim poslovanjem je podvržena tako notranjim kot zunanjim nadzorom. Še noben od nadzorov doslej ni potrdil, da bi pri trošenju sredstev bilo karkoli narobe, oziroma da bi bila ta porabljena nenamensko kaj šele da bi čudežno izginjala. Tudi sredstva donatorjev (vključno s SŽ) so porabljena v skladu z dinamiko prilivov, ki je srednjeročna in v skladu z vsakoletnimi programi ter nameni porabe.

Tudi zdajšnji predsednik, kot vsi prejšnji in tudi sicer vsi organi zveze, so izvoljeni oziroma imenovani po pravilih, ki veljajo znotraj Šahovske zveze Slovenije in so skladni s predpisi o društvih. Aktualni predsednik je bil izvoljen na Občnem zboru zveze. S tajnim glasovanjem je zanj glasovalo kar 42 od 67 delegatov klubov.

Ne drži pa niti zatrjevanje o tem, da naj bi zdajšnji predsednik s svojo ekipo na volilnem občnem zboru delegate šahovskih klubov vztrajno prepričeval in svojo izvolitev pogojeval s sponzorstvom državnega podjetja Slovenske železnice. Da trditev ni resnična izhaja že iz dejstva, da volilni postopek organov v ŠZS sploh ne omogoča, da bi kdorkoli lahko kandidiral s svojo ekipo, vodstvo organov se namreč oblikuje po predlogih, ki pridejo iz klubov, volitve pa opravi Občni zbor.«

Celoten članek si lahko preberete tukaj: