Koronavirus: Švicarji omejili večje športne dogodke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarji so zaradi koronavirusa omejili organizacijo športnih dogodkov.

Švicarji so zaradi koronavirusa omejili organizacijo športnih dogodkov. Foto: Reuters

V Švici so se v boju proti epidemiji novega koronavirusa odločili, da do 15. marca prepovedo vse večje športne dogodke v državi. Tekme z več kot tisoč gledalci so odpovedane v tem obdobju, je naročila vlada, mogoče pa je organizirati manjše športne dogodke brez navijačev oziroma z le malo gledalci.