Kakšen večer na spektaklu v Kopru: Janja Garnbret zmagala, Vita Lukan tretja!

Plezalna šampionka Janja Garnbret, je na domači tekmi v Kopru pred več tisoč gledalci dočakala malo "maščevanje" za lansko sezono, ko se je morala na Primorskem zadovoljiti z drugim mestom. Takrat je zaostala za Japonko Ai Mori, tokrat pa je bila Korošica v finalu razred zase, kot edina je osvojila vrh in sezono zaključila na najboljši mogoč način. Sobotni spektakel v Kopru je spremljalo v živo več tisoč ljubiteljev športnega plezanja. Foto: Andraž Purg

"Danes sem res uživala v Kopru. Ne vem, ali sem bila kdaj na kakšni tekmi že tako sproščena. Uživala sem od kvalifikacij do finala. Končno sem dočakala prvo mesto v Kopru, lani je bilo tisto drugo mesto tu zame kar razočaranje. Pred to tekmo sem bila res dobro razpoložena, bila sem prava Janja, res sem uživala, nisem se z ničemer obremenjevala. Verjetno je k temu pripomoglo dejstvo, da sem že na svetovnem prvenstvu naredila, kar sem si želela, osvojila olimpijsko vozovnico. Super sezona, lahko rečem, da sem presegla pričakovanja. To je bila moja zadnja tekma to sezono, ne bi si mogla želeti boljšega zaključka kot zmage pred domačimi gledalci," je po zmagi za nacionalno televizijo dejala Garnbretova.

Druga je bila svetovna prvakinja v težavnosti Mori (44+), za dodatno slovensko veselje pa je poskrbela Vita Lukan (40+). Lukanovi je med plezanjem padla vrečka z magnezijem, a je po nastopu dejala, da to ni vplivalo na njeno predstavo, s katero je bila zadovoljna. V finalu je nastopila še ena Slovenka Mia Krampl, ki pa se ji nastop ni posrečil, zdrsnilo ji je pri 11+, tako da je zasedla osmo mesto.

Vita Lukan se veseli tretjega mesta. Foto: Grega Valančič

Potočar osmi, zmaga japonskemu najstniku

V moški konkurenci se lanskemu zmagovalcu Kopra Luki Potočarju tokrat ni izšlo tako dobro kot lani. Zmogel je višino 18+ in končal na osmem mestu. Slavil je prepričljivo vodilni v seštevku svetovnega pokala v težavnosti, 16-letni Japonec Anraku Sorato, ki je edini dosegel vrh. Drugi je bil Američan Jesse Grupper (42+), tretji pa olimpijski prvak Španec Alberto Gines Lopez (23+).

Za 20-letnega Jeseničana Potočarja sezone še ne bo konec. Potočar, ki je lani osvojil tudi seštevek svetovnega pokala v težavnosti, se je odločil, da bo izpustil finalno tekmo sezone svetovnega pokala na Kitajskem in se v celoti posvetil dodatnim olimpijskim kvalifikacijam konec oktobra v Lavalu v Franciji.

Luka Potočar je zasedel osmo mesto. Foto: Grega Valančič

FINALE, ŽENSKE IME PLEZALKE VIŠINA 1. Janja GARNBRET (SLO) vrh 2. Ai MORI (JAP) 44+ 3. Vita LUKAN (SLO) 40+ 4. Seo CHAEHYUN (KOR) 38+ 5. Tanii NATSUKI (JAP) 33+ 6. Laura ROGORA (ITA) 38+ 7. Kume NONOHA (JAP) 31+ 8. Mia KRAMPL (SLO) +11 FINALE MOŠKI: Vrstni red: VIŠINA 1. Anraku SORATO (JAP) vrh 2. Jesse GRUPPER (ZDA) 42+ 3. Alberto GINES LOPEZ (ŠPA) 23 4. Toby ROBERTS (VB) 21+ 5. Alexander MEGOS (NEM) 21+ 6. Yannick FLOHE (NEM) 21 7. Sam AVEZOU (FRA) 20+ 8.Luka POTOČAR (SLO) 18+

Osemnajstletna Sara Čopar le gib od finala

Med 21 slovenskimi plezalci in plezalkami, ki so dobili priložnost za nastop v Kopru, je bila tudi 18-letna Sara Čopar iz Laškega, ki je na Obalo pripotovala z izjemno popotnico, kot mladinska svetovna prvakinja v težavnosti. Pred dnevi je v pogovoru za Sportal izjavila, da si želi najmanj polfinala, na koncu pa bi se skoraj uvrstila tudi v finale. Z višino 31+ je tekmo končala na desetem mestu, le en gib pa jo je ločil do finala.

Sara Čopar in Lucija Tarkuš Foto: Grega Valančič

Lučka Rakovec je bila 19., Lana Skušek 22., debitantka v članskem svetovnem pokalu Rosa Rekar pa 25.

V moški konkurenci so v polfinalu plezali trije predstavniki domače vrste. Poleg Potočarja še Martin Bergant, ki je tekmo končal na 21. mestu, in mladinec Lovro Črep na 25. mestu.