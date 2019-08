Klančarjeva tudi v Kranju potrdila dobro formo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na 100 m prsno je z 1:09,65 sicer zmagala Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde, Klančarjeva, specialistka za 50 in 100 m prosto, pa je prehitela reprezentantki Radovljice in Triglava Tjašo Pintar in Tino Čelik, s katero sta osvajali odličja na lanskih mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu. Obenem je Klančarjeva z dosežkom 1:09,90 postala sedma slovenska plavalka, ki je omenjeno disciplino zmogla v manj kot 1:10 minute.

Nad izidom na 100 m prsno presenečena tudi sama

Ob koncu programa je bila Klančarjeva odlična še v štafeti Olimpije na 4 x 100 m prosto, saj je v prvi predaji s 54,78 dosegla drugi izid kariere in bila celo desetinko sekunde hitrejša kot na SP. Izid je dosegla kljub težavam s časovno razliko, saj se je šele v torek vrnila z Azije. "Forma res še vedno je. Nad izidom na 100 m prsno sem bila presenečena tudi sama, saj izid pod 1:10 ni kar tako. V kravlu pa je šlo odlično in vsekakor bo to lepa popotnica in motivacija za začetek treningov po poletnem premoru," je povedala Klančarjeva.

V štafeti je prepričljivo slavila Olimpija pred ravenskim Fužinarjem in Triglavom.

Izkušena radovljiška olimpijka Anja Klinar je zanesljivo opravila s konkurenco na 200 m delfin. Foto: Sportida

Na 200 m delfin je izkušena radovljiška olimpijka Anja Klinar zanesljivo opravila z Mariborčanko Katjo Fain in plavalko Ljubljane Saro Globokar, ki sta se še prebili na stopničke ter ostalimi zasledovalkami. Na 400 m prosto pa se je zmage veselila najuspešnejša udeleženka nedavnega SP Ravenčanka Tjaša Oder pred Fainovo in klubsko kolegico in mladinsko reprezentantko Dašo Tušek.

Na 50 m hrbtno je slavila Američanka Taylor Garcia, slovenski naslov je osvojila Celjanka Anemari Košak.

Bau prepričljivo najboljši

V moški konkurenci na 400 m prosto je bil prepričljivo najboljši državni rekorder Martin Bau iz Maribora, ki se spogleduje s triatlonom, pred Pirančanom Marcelom Primožičem in mladim plavalcem Olimpije Jako Pušnikom. Slednji je pretekli teden nastopal na olimpijskem festivalu evropske mladine v Bakuju in se tam uvrstil v finale na 200 m prosto, v Kranju pa je s 3:59,97 postal 15. Slovenec, ki je 400 m prosto preplaval v manj kot štirih minutah.

Na 100 m prsno so se trojne zmage veselili plavalci Fužinarja, najhitrejši pa je bil Dejan Šteharnik. Na 50 m delfin je slovenski prvak z mladinskim rekordom Slovenije postal Triglavan Sašo Boškan, na 200 m delfin je bil najhitrejši Ravenčan Jaš Berložnik, v kravlovi štafeti pa so se tudi v moški konkurenci veselili plavalci Olimpije. Triglavani na tretjem mestu so poskrbeli za še en mladinski rekord.

