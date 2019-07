Klančarjeva s slovenskim rekordom pet stotink od polfinala SP

Devetnajstletna Klančarjeva je na tekmi dokazala, da sta s trenerjem Tomažem Torkarjem odlično načrtovala formo, saj je bila pol sekunde hitrejša od najboljšega dosežka sezone 2019, ko je tik pred odhodom na SP v Podgorici dosegla izid 25,66. Žal se ji je polfinale izmuznilo za vsega pet stotink sekunde, sicer bi imela popoldan priložnost, da postane prva Slovenka z dosežkom pod 25 sekundami v plavanju na 50-metrski razdalji.

"Končno. Želja se mi je izpolnila. Dosegla sem osebni rekord, seveda tudi državnega in to kar za dve desetinki in lahko sem zelo zadovoljna s tem plavanjem. Na treningu mi je šlo res najhitreje doslej, zato sem seveda upala, da se bo na tekmi izšlo in se je," je bila po tekmi vesela in nasmejana mlada Ljubljančanka.

Ta je v prostoru za novinarje izvedela tudi, da je bila od polfinala oddaljena vsega pet stotink sekunde. Bila vesela je dobrega dosežka, a obenem vnovič okusila nekaj grenkobe, saj bi bil dosežek ovrednoten še popolnoma drugače, če bi se predstavila še v popoldanski "smetani" svetovnega plavanja. "Je kar je."

Razlogov za slabo voljo pa ni in v celoti gledano je Klančarjeva z vsemi tremi nastopi zadovoljna. "Z 2:16 na 200 m mešano sem tekmovanje odprla solidno. Nato sme bila precej razburjena po tekmi na 100 m prosto, saj sem si želela več, a že popoldan sem se nato zavedala, da je bil izid dober, dosežek pa drugi najboljši v karieri. Za konec pa se je na 50-metrski razdalji izšlo super," je še dejala nosilka dveh kolajn z oktobrskih mladinskih olimpijskih iger v Buenos Airesu, ki bo državnem prvenstvu prihodnji teden v Kranju in krajšem premoru začela priprave na olimpijsko sezono 2020.

Slovenski nastopi se bodo končali v nedeljo, ko bo Mariborčanka Katja Fain nastopila na 400 m mešano.