Podržavnik: Slovenci so nastopili v skladu s pričakovanji

Ciljev izbrana vrsta ni v celoti uresničila. Najbližje želenemu finalu je bila Tjaša Oder, ki je bila na 800 m prosto "prekratka" za sekundo, na 1500 m prosto pa za dve. Peter Jon Stevens je bil žal daleč od načrtovanega boja najboljših na 50 m prsno, krst na tovrstnih tekmovanjih pa sta uspešno prestali Klančarjeva in Fainova.

"Kar se slovenskega tabora tiče, so tekme potekale v skladu s pričakovanji in napovedmi. Tudi naše uvrstitve so nekje tam, kar smo napovedali. Za Tjašo Oder smo si želeli finale, bila je dvakrat na pragu z devetim in desetim mestom, za Katjo Fain in Nežo Klančar smo si želeli polfinale in obe sta bili blizu. Neži je na 50 m prosto zmanjkalo vsega pet stotink sekunde. Kar pa se Petra John Stevensa tiče, pa upam, da je bila to sezona, iz katere se bo lahko čim več naučil," je nastope strnil slovenski selektor Gorazd Podržavnik.

Tjaša Oder je bila dvakrat blizu finala. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Glede na dosežke v bazenu je bilo pravo presenečenje slaba udeležba v ženski štafeti na 4 x 200 m prosto, kjer se je Sloveniji ponudila priložnost, da si zagotovi priložnost za nov štafetni olimpijski nastop. Izid 8:08 za 12. mesto je bil nedvomno dosegljiv, seštevek najboljših štirih dosežkov slovenskih plavalk v sezoni pa bi zadostoval celo za finale. Slovenska vrste na tekmi žal ni bilo.

"Res se je ponudila priložnost, ki smo jo zamudili. Celo leto sem poudarjal, da si na SP želim tudi štafete. Ne le 4 x 200 m prosto, ampak tudi 4 x 100 m prosto. A za to rabimo štiri plavalke v formi in tega pred SP nismo imeli. Jokanje, kaj smo zamudili, je zato zdaj odveč. Kar pa se tiče tekem v bodoče, mislim, da moramo narediti štafeto s petimi, šestimi, morda celo sedmimi kandidatkami, da dobimo štiri, ki bodo lahko nastopile na tekmi," še pravi Podržavnik.

Mlade plavalke našle priključek

Slednji je zelo zadovoljen, da so v slovenski vrsti po odhodu večine najboljših plavalcev, še zadnjih iz udarne generacije, ki je slabi dve desetletji skrbela za vrhunske dosežke, mlade plavalke našle priključek k najboljšim, "Smo na pravi poti. Mlajša generacija je že tukaj potrdila, da prihaja. Katja in Neža sta nastopili zelo dobro za prvič za tako tekmo. Treba je samo vztrajati in delati naprej. Na ta način bosta že na naslednji tekmi med elito."

To bo morda potrdilo že decembrsko evropsko prvenstvo v Glasgowu, ki bo po krajšem odmoru naslednji izziv za izbrano vrsto, ki je z mislimi že pri vrhuncu sezone 2020 - olimpijskih igrah v - Tokiu. "Na Japonskem je želja finale. Tjaša je na robu, za vse pa upam, da bodo zdaj dobili zagon za delo za celo leto in ne le za zadnje mesece pred igrami. Potem bodo uresničili tudi svoje cilje," je po prvenstvu še dejal selektor reprezentanc in dodal, da si v Tokiu želi pet do šest slovenskih plavalcev.

Foto: Reuters

Veliko govora o Kitajcu

V mednarodnem smislu je prvenstvo zasenčil predvsem spor plavalcev okrog nastopa Kitajca Suna Yanga. Slednji je osumljen dopinga, pred desetimi meseci je razbil epruvete z odvzetimi vzorci, kar je sprožilo buren odpor pri nekaterih plavalcih. A krivdo za vse zaplete bo morala prevzeti kar Mednarodna plavalna zveza, ki primera ni rešila v doglednem času, kasneje pa grozila tistim plavalcem, ki so protestirali zaradi nastopa Kitajca.

Časopisne stolpce so polnili tudi tragična nesreča v enem od nočnih lokalov, kjer sta bila dva člana ameriške reprezentance, skakalec v vodo in vaterpolistka, ranjena. Prav za konec pa je bil mlad madžarski plavalec obtožen se spolnega nadlegovanja v enem od klubov.

Foto: Gulliver/Getty Images

Blestel je Američan Caeleb Dressel

V vodi je spet zablestel Američan Caeleb Dressel, ki si je tokrat priplaval šest zlatih in dve srebrni odličji. Skupaj s sedmimi naslovi iz Budimpešte 2013 ima doma zdaj že 13 naslovov prvaka. Ob tem je Dressel rojaku Michael Phelpsu odvzel tudi svetovni rekord na 100 m delfin in že zdaj svet napoveduje, da bo Dressel prvi zvezdnik olimpijskih iger 2020. Do 26 zlatih kolajn s SP, s katerimi se ponaša Phelps, Dressla sicer čaka še dolga pot, a je plavalec star šele 22 let.

Podobne cilje kot Dressel je imela v Gwangjuju tudi njegova rojakinja Katie Ledecky, ki je med samo tekmo zbolela in vseh načrtov ni uresničila. Ob njej so izstopali še številni drugi mladi plavalci. Nase je opozoril 19-letni Madžar Kristof Milak, ki je zmagal in dosegel nov svetovni rekord na 200 m delfin, le 17-letna Američanka Regan Smith je dosegla svetovna rekorda na 100 in 200 m hrbtno. Le 19-letna Kanadčanka Margaret McNeil je presenetljivo ugnala švedsko zvezdnico Sarah Sjoestrom na 100 m delfin, 18-letna Avstralka Ariarne Titmus pa Ledeckyjevo na 400 m prosto.

Med že uveljavljenimi plavalci so vnovič prepričali Madžarka Katinka Hosszu na 200 in 400 m mešano, Britanec Adam Peaty na 50 in 100 m prsno ter ameriška sprinterka Simone Manuel, ki je bila zadnji dve letih v sprintih ob zmagah na SP in OI še presenečenje, a je z zlatom na 50 in 100 m prosto potrdila, da je postala stalnica na vrhu zmagovalnega odra. Rus Anton Čupkov je na 200 m prsno slavil z novim svetovnim rekordom. Dobra znanka slovenskih plavalce Federica Pellegrini je prepričala z zmago na 200 m prosto.