Fainova z drugim najboljšim slovenskim dosežkom vseh časov 20. na 400 m mešano

Slovenska plavalka Katja Fain je davi na svetovnem prvenstvu v Gwangjuju v Južni Koreji dosegla osebni rekord 4:48,24 na 400 m mešano in zasedla 20. mesto. Junija letos dosežen osebni rekord na Ravnah na Koroškem je popravila kar za dobre štiri sekunde.

S svojim dosežkom se je Fainova na večni slovenski lestvici prebila na drugo mesto za slovensko rekorderko Anjo Klinar, katere osebni rekord bi še vedno zadostoval za uvrstitev v finale najboljše osmerice na svetu.

"Z rezultatom sem zelo zadovoljna, saj sem ga dosegla zjutraj, a prav visoko me ta izid ne bo pripeljal. Drugače bi bilo na 200 in 400 m prosto, če bi odplavala tako, kot je treba. Danes pa sem se očitno sprostila in odplavala, kot znam. Potrdila sem tudi, da je bila forma pravilno tempirana. Žal sem imela v kravlu tremo. Moram se naučiti tekmovati," je bila po tekmi vesela 17-letna Mariborčanka, ki je vendarle potrdila, da je celo leto trenirala dobro.

Tudi s premiero na SP ni bila nezadovoljna. "Uvrstitve niso slabe, želela pa sem si seveda boljše dosežke na 200 in 400 m prosto. To danes v mešanem plavanju je bil nekakšen dopolnilni nastop, s katerim sem zelo zadovoljna, v kravlu pa sem merila višje, a se ni izšlo. Ampak za prvo svetovno prvenstvo je v redu," je povedala tekmovalka, ki jo po krajšem premoru čakajo priprave na olimpijsko sezono 2020.