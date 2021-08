Kajakaši deseti v ekipni tekmi klasičnega spusta

Tim Novak, Anže Urankar in Simon Oven so bili deseti.

Foto: Nina Jelenc

Drugi tekmovalni dan evropskega prvenstva v spustu na divjih vodah v Saberu v Španiji so bile na sporedu ekipne tekme v klasičnem spustu. Slovenske barve so zastopali kajakaši, ki so bili deseti.

Slovenska reprezentanca v spustu na divjih vodah ta teden tekmuje na članskem evropskem prvenstvu, uvodna dva tekmovalna dneva so bile na sporedu klasične preizkušnje, kjer slovenski tekmovalci ne sodijo med najmočnejše, zato so hranili moči za petkov in sobotni tekmovalni spored, ko je na vrsti njihova paradna disciplina sprint.

Ekipa kajakašev je v klasičnem spustu sicer nastopila, a brez pravega tekmovalnega naboja, saj so se zavedali, da možnosti za kolajne praktično ni. Tim Novak, Anže Urankar in Simon Oven so na koncu zasedli deseto mesto s precejšnjim zaostankom za zmagovalci.

Naslov ekipnih evropskih prvakov v klasiki so si priveslali Nemci Marcel Paufler, Finn Hartstein in Andreas Heilinger. Drugo mesto je pripadlo Francozom. Felix Bouvet, Maxence Barouh in Paul Jean so za Nemci zaostali za skoraj pet sekund. Bron so osvojili Čehi Vojtech Matejiček, Adam Satke in Karel Slepica.

V preostalih kategorijah slovenskih ekip ni bilo na startu.

V petek se začnejo tekme, kjer na medalje računajo tudi naši predstavniki. V petek sta na vrsti dve kvalifikacijski vožnji sprinta na divjih vodah, v soboto pa finalne posamične in ekipe tekme v tej disciplini. Med kajakaši bodo nastopili Nejc Žnidarčič, Anže Urankar, Tim Novak in Simon Oven, med kajakašicami pa Ana Šteblaj in Nika Ozimc.

