Jorgić prispeval odločilno točko za nov finale lige prvakov!

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić bo na velikonočni ponedeljek s svojim Saarbrücknom spet igral v finalu lige prvakov. Branilci naslova so si to zagotovili na zaključnem turnirju v svoji domači dvorani, potem ko so v polfinalu po ogorčenem boju s 3:2 premagali Ulm. Hrastničan je prispeval odločilno točko, ko je s 3:0 premagal večkratnega evropskega prvaka Dimitrija Ovčarova.