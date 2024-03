Na Otočcu izpadel tudi Kožul

Slovenski predstavniki so drugi dan glavnega namiznoteniškega turnirja Feeder na Otočcu ostali še brez zadnjega igralca. V drugem krogu je izpadel Deni Kožul, ki je moral priznati premoč osmemu nosilcu in 62. igralcu sveta kitajskemu Slovaku Wang Yangu. Ta je bil boljši s 3:0 (2, 8, 5).

"Wang bo težek zalogaj, ne ustrezajo mi lovci," je že pred dvobojem dejal Logatčan, da je to res, je potrdil tudi sam obračun.

Za drugega najboljšega slovenskega igralca se je začel katastrofalno, Slovak je povedel s 3:0 in 7:1, niz pa dobil z 11:2. V drugem nizu je bil odpor Slovenca boljši, a tudi v njem kakšne velike priložnost ni imel. Po začetnem zaostanku je izenači na 5:5 in 6:6, v vodstvo pa mu ni uspelo priti. Prav tako pa ne v tretjem nizu.

"Čeprav ni bilo veliko časa, sem preučil nekaj njegovih zadnjih dvobojev, iskal to pot po sredini njegovega dela mize, ampak enostavno so bili moji udarci preskromni, da bi uspel v svoji nameri. Upam, da mi na naslednjih turnirjih žreb ne bo obrambnega igralca namenil tako zgodaj. Zdaj pa je, kar je," je po porazu povedal Deni Kožul in misli že usmeril v nov podoben izziv, ki slovenske igralce čaka naslednji teden v Varaždinu na Hrvaškem.

Že v prvem krogu pa je v petek izpadel prvi nosilec, Šved Kristian Karlsson, izločil ga je Italijan Carlo Rossi.

Po prvem dvoboju so izpadle tudi vse slovenske predstavnice.

