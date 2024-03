Kožul poskrbel za slovensko zmago na Otočcu

Logatčan je tako kot tudi vsi ostali iz slovenske vrste za uvod dobil nasprotnika iz Azije. Za nameček Korejca Parka Gang Hyeon (190. na svetovni lestvici) dobro pozna, saj sta na začetku njegove mednarodne kariere skupaj igrala v avstrijskem prvenstvu. Od tedaj se je veliko spremenilo. Kožul je nedvomno drugi igralec Slovenije, Parku pa se ni uspelo približati nacionalni vrsti in posledično tudi manj igra na mednarodnih turnirjih in je tudi brez točk za svetovno lestvico.

Dvoboj je bil sproščeno začel slovenski prvak. Hitro pa je bilo jasno, da bo vse do konca odločala vsaka malenkost. Ko je Kožul v nizih imel prednost z 2:1, je marsikdo v dvorani pomislil, da je strl odpor in voljo nasprotnika. Vsekakor pa pri Korejcih ne gre tako zlahka. Park je četrti niz začel z 8:0 in ga mirno dobil ter odločitev prenesel v peti niz. Tudi tega je začel silovito in je imel že 8:2, a je sledil preobrat.

"Vedel sem, kaj me čaka. Na koncu sem moral tvegati in uspel. Odigral sem nekaj potez, ki jih ni pričakoval in to mi je prineslo zmago. Predvsem sem moral zdržati nemir v sebi, saj nisem vedel, ali sem se odločil za pravo pot, ampak nisem imel česa izgubiti. Ko sva prvič igrala, me je dobil gladko, danes je bilo, kot je bilo. Vsak igralec ima v tekmah svoje probleme. Sam sem padel v čuden ritem v četrtem nizu, ampak na koncu je potrebno prvi priti do zmagovalne točke in danes sem bil to jaz. Tudi v 2. krogu me čaka zelo zahteven nasprotnik, saj nerad igram z lovci, ampak tako je. Naredil bom vse, da uspem tudi s Slovakom Wangom. Vesel pa sem tudi da sem dosegel vsaj eno zmago za Slovenijo na tem turnirju," je po dvoboju dejal Kožul.

Pred tem so v ženski konkurenci ena za drugo turnir zapuščale Katarina Stražar, Lara Opeka in najmlajša med našimi, Sara Tokić. Slovenska najstnica Tokićeva, sicer slovenska državna prvakinja, je igrala z Japonko Asuko Sasao, ki je med najboljšo stoterico na svetu in izgubila z 0:3 (-5, -6, -2). "Na članskih turnirjih se za zdaj bolj učim kot kaj drugega. Če sem v mladinski konkurenci tudi pod pritiskom uspela, za te turnirje za zdaj to še ne velja. Iz vsakega dvoboja se da kaj naučiti. Sem prepričana, da tudi iz tega, ko ga bom naknadno pogledala in analizirala. Vsaka članska tekma v mednarodni konkurenci je seveda dobrodošla," je po porazu dejala Tokićeva, ki je igrala tudi med dvojicami, in sicer z Laro Opeko. Poslovili sta se po prvem dvoboju, sta pa proti Singapurkama Zeng Jian in Wong Xin Ru, prikazali dober odpor in izgubili z 2:3 (-10, -8, 10, 9, -3). Druga slovenska dvojica, Katarina Stražar in Lea Paulin sta proti Tajvankama Huang Yu-Chiao in Cheng Hsien-Tzu izgubili z 0:3 (-7, -6, -9).

V posamičnih dvobojih je Stražarjevo premagala Huang Yu-Chio z 0:3 (-5, -2, -7), Opeko pa je s 3:1 (-8, 7, 6, 10) premagala še ena igralka Tajvana, Wang Yi-Ju.

Kožul bo v soboto s Slovakom Wangom igral ob 12.20.