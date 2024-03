Na Otočcu izpadla še Vovk Petrovski in Paulin

Že prvi dan kvalifikacij so se od nadaljnjega tekmovanja poslovili Tjaša Novak, Aljaž Godec, Tomaž Pelcar in Damjan Zelko. Izpadla je tudi moška dvojica Zelko in Pelcar ter mešana dvojica Vovk Petrovski in Lara Opeka.

V četrtek bodo tako slovenski predstavniki počivali, v petek pa bodo v ženski konkurenci na glavnem turnirju igrale Sara Tokić, Katarina Stražar in Lara Opeka, na moškem Deni Kožul, prav tako pa ženske dvojice Stražar in Paulin ter Opeka in Tokić.