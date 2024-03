Deni Kožul ubranil naslov, prvič najboljša v državi Sara Tokić

Logatčan Deni Kožul, tudi prvi nosilec, je v finalu s 4:2 premagal prekmurskega veterana Mitjo Horvata, ki je vodil z 2:0 v nizih. Tretje mesto sta si razdelila Brin Vovk Petrovski ter Tomaž Pelcar.

Sara Tokić je v finalu premagala Katarino Stražar. Foto: Katja Kodba/STA

Pri dekletih je naslov branila Ana Tofant, ki pa je morala v četrtfinalu priznati premoč Lei Paulin. Ta je nato izgubila proti Sari Tokić, ki se je v finalu pomerila s Katarino Stražar in jo premagala s 4:1. S Paulin si je končno tretje mesto razdelila Lara Opeka.

Pri moških dvojicah sta bila najboljša Petrovski in Miha Podobnik, v ženskih Tofant in Tokić, v mešanih pa Kožul in Nina Zupančič.