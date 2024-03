Slovenski namiznoteniški igralci, katerih kapetan je Darko Jorgić, so se z ekipo uvrstili na poletne olimpijske igre v Parizu. Kot so danes po posodobljeni svetovni lestvici zapisali pri Mednarodni teniški zvezi ITTF, je Slovenija na 11. mestu, s čimer je pridobila pravico do ekipnega nastopa v Parizu na olimpijskem turnirju 16 reprezentanc. Na vrhu svetovne lestvice ITTF so med moškimi in ženskimi ekipami reprezentanci Kitajske, na moški lestvici sledijo Japonci in Nemci.

Po objavi današnjih lestvic so pri mednarodni zvezi podelili še zadnja mesta za olimpijski turnir - pravico do poletnega nastopa v Parizu so pridobile tri moške in štiri ženske ekipe, med njimi tudi Slovenija. Najvišje uvrščene ekipe, ki še niso bile kvalificirane na OI z zadnje ekipne svetovne lestvice, so si danes rezervirale vozovnico za Pariz 2024.

Slovenci so zahvaljujoč dobrim nastopom na svetovnem prvenstvu v Busanu na 11. mestu svetovne lestvice med 142 reprezentancami, ta ranking pa jim je kot 15. reprezentanci prinesel tudi olimpijsko vozovnico. Foto: Grega Valančič/Sportida

V ženski konkurenci so si mesto na olimpijskem turnirju priigrale Indija, Poljska, Švedska in Tajska, na moški fronti pa Slovenija (11. mesto na lestvici ITTF), Hrvaška (12.) in Indija (15.).

Slovenci so zahvaljujoč dobrim nastopom na svetovnem prvenstvu v Busanu na 11. mestu svetovne lestvice med 142 reprezentancami, ta ranking pa jim je kot 15. reprezentanci prinesel tudi olimpijsko vozovnico. Zdaj je kvota reprezentanc na OI izpopolnjena in seznam za olimpijske igre v Parizu 2024 obljublja spektakel brez primere, so prepričani pri ITTF. Igralci bodo postavljeni na podlagi svetovne lestvice, objavljene julija 2024.

"Dokazali ste, da zmorete in znate."

Selektorica slovenske moške reprezentance Andreja Ojsteršek Urh je novico prek družbenih omrežij pospremila z navdušenim zapisom: "Toooo!!! Slovenska ekipa v Pariz. Bravo, fantje! Dokazali ste, da zmorete in znate."

Kot je dodala za krovno slovensko zvezo, so si fantje zaslužili ta uspeh. "Fantje so si to več kot zaslužili z odličnimi igrami v Busanu, ko so res dali vse od sebe in le za malo se jim je izmuznil zgodovinski rezultat. Z uvrstitvijo med 16 najboljših smo nekako vedeli, da bi to moralo biti dovolj, ampak ne glede na vse, je danes zadovoljstvo še toliko večje," je dejala selektorica.

Deni Kožul bo ta teden nastopal v Singapurju. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ne smemo se zadovoljiti samo s tem, da bomo igrali v Parizu. Zdaj se moramo boriti naprej. Pred nami je do konca junija še vrsta turnirjev, prvi bo že v četrtek v Singapurju, na katerem bo ob Darku Jorgiću igral tudi Deni Kožul. Zaradi posamične konkurence, ker se bodo postavljali nosilci, bo pomemben prav vsak turnir," je novico še komentirala Ojsteršek Urh.

Slovenske barve bosta v posamični konkurenci v Parizu branila tudi Jorgić in Kožul.