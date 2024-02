Kitajci zanesljivo 11. zapored svetovni prvaki

Kitajski namiznoteniški igralci so zanesljivo ubranili naslov ekipnih svetovnih prvakov v južnokorejskem Busanu. V finalu so s 3:0 v zmagah premagali Francijo in potrdili prevlado v namiznem tenisu, saj so se podpisali pod 11 zaporednih naslovov svetovnih prvakov. Bron sta osvojili reprezentanci Tajvana in Južne Koreje.

Kitajci so osvojili že 23. naslov svetovnih prvakov, od tega 11. zapovrstjo. Izjemen niz so začeli leta 2001 v Osaki. Pred tem so jih nazadnje ustavili Švedi leta 2000 v Kuala Lumpurju. Francozi so tretjič igrali v finalu. Tako kot leta 1948 in 1997 so izgubili, še štirikrat so bili bronasti.

V finalu niso imeli pravih možnosti proti Kitajcem. Še najbližje uspehu je bil Alexis Lebrun, ki je v drugi tekmi proti Fanu Zhendongu klonil z 2:3 (-9, 4, -8, 10, 7).

Prvi dvoboj je Wangu Chuqinu proti Felixu Lebrunu pripadel s 3:0 (4, 8, 3), v zadnjem pa je premoč Kitajcev kronal Ma Long proti Simonu Gauzyju z zmago s 3:1 (-7, 2, 4, 6).

Že v soboto so v ženskem finalu prav tako slavile Kitajke, ki so bile v finalu s 3:2 v zmagah boljše od Japonk. Tudi za Kitajke je bil to 23. naslov prvakinj. Bron je pripadel reprezentancama Hongkonga in Francije.