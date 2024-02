Kitajke pričakovano do naslova svetovnih prvakinj

Kitajske igralke namiznega tenisa so pričakovano postale svetovne prvakinje v južnokorejskem Busanu. V finalu so tesno s 3:2 v zmagah ugnale Japonsko. Bron je pripadel reprezentancama Hongkonga in Francije.

Kitajke so povedle po zmagi Sun Yingsha, ki je bila s 3:0 (5, 8, 4) boljša od Miwe Harimoto. Japonke so nato celo povedle z 2:1 v zmagah. Prvo točko je priigrala Hina Hayata po zmagi proti Chen Meng s 3:1 (-6, 8, 9, 12), drugo pa Miu Hirano proti Wang Yidi ob zmagi s 3:0 (8, 11, 10).

Sun je nato izenačila na 2:2, potem ko je Hayato ugnala s 3:0 (2, 7, 6), Chen pa je bila za preobrat boljša od Harimoto s 3:1 (-4, 7, 8, 7).

Za Kitajke je to 23. naslov svetovnih prvakinj, imajo še pet srebrnih in tri bronaste kolajne. Trenutno so v nizu šestih zaporednih zmag na SP, pred tem je bil leta 2010 najboljši Singapur, leta 2020 pa je prvenstvo odpadlo zaradi pandemije novega koronavirusa. Japonke so osmič osvojile srebro. Imajo še osem zlatih in deset bronastih kolajn.

Slovenske ženske ekipe ni bilo na SP v Busanu, v osmini finala pa so proti Danski z 2:3 v zmagah klonili Slovenci v postavi Darko Jorgić, Deni Kožul, Peter Hribar in Brin Vovk Petrovski.

V moškem finalu bodo Kitajce izzvali Francozi. Ti so v polfinalu premagali Tajvan s 3:1, Kitajci pa so bili s 3:2 tesno boljši od domačinov Južnih Korejcev.

Finale bo na sporedu v nedeljo ob 12. uri.

Preberite še: