Slovenci v osmini finala z Dansko ali Madžarsko

Slovenci so danes premagali Malezijo s 3:0, pred tem pa v skupini 7 še Singapur s 3:1, Brazilijo s 3:1 in Kanado s 3:0.

Slovenija je bila kot zmagovalka skupine 7 ena od osmih reprezentanc, ki se je neposredno uvrstila v osmino finala. To je uspelo še Kitajski, Nemčiji, Južni Koreji, Franciji, Japonski, Švedski in Portugalski.

Drugo- in tretje uvrščene ekipe v skupinah pa v sredo čakajo še dodatne kvalifikacije, slovenska izbrana vrsta bo nato igrala bodisi proti Danski ali Madžarski.

Danska je bila v skupini 4 druga za Francijo in pred Avstrijo, Avstralijo in Alžirijo, Madžarska pa je v skupini 1 osvojila tretje mesto za Kitajsko in Hrvaško ter pred Belgijo in Kubo.

