Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je z zmago sklenila skupinski del tekmovanja na ekipnem svetovnem prvenstvu v Busanu. S 3:0 je "padla" še Malezija, s čimer so varovanci selektorice Andreje Ojsteršek Urh s popolnim izkupičkom končali prvi del turnirja v Južni Koreji.

Slovenija je v skupini 7 po vrsti premagala Singapur (3:1), Brazilijo (3:1), Kanado (3:0) in Malezijo (3:0) za končnih osem točk in predčasno uvrstitev v osmino finala.

V dodatne kvalifikacije so se iz te skupine uvrstili še igralci Singapurja (7 točk) in Brazilije (6), prvenstvo pa sta že končali reprezentanci Kanade (5) in Malezije (4), ki je edina ostala brez zmage.

Nastop med 16 najboljšimi si je že zagotovilo vseh osem zmagovalcev skupin. Ob Sloveniji so to še Kitajska, Nemčija, Južna Koreja, Francija, Japonska, Švedska in Portugalska.

Drugo- in tretjeuvrščene zasedbe bodo v sredo najprej igrale dodatne kvalifikacije za osmino finala. Tudi dvoboji za vstop v četrtfinale bodo na sporedu v sredo od 10. ure naprej po slovenskem času. Tekmeci Slovencev še niso znani, bi si pa Darko Jorgić in soigralci z uvrstitvijo v četrtfinale že zagotovili vstopnico za olimpijske igre v Parizu.

Deni Kožul Foto: www.alesfevzer.com

Prvi je danes za mizo stopil najboljši slovenski igralec zadnjih let Darko Jorgić (15. na lestvici mednarodne zveze ITTF), ki se je precej namučil s 450. igralcem sveta Qi Shenom Wongom. Slavil je s 3:2 (9, -10, 2, -9, 4).

Delo sta nato končala Deni Kožul in Peter Hribar. Kožul je s 3:0 (6, 11, 6) ugnal Javena Choonga (363.), Hribar pa je bil prav tako s 3:0 (3, 6, 8) boljši od Chee Feng Leonga (548.).

Slovenske barve na SP ob Jorgiću, Kožulu (155. igralec sveta) in Hribarju (264.) brani še Brin Vovk Petrovski (426.). Na zadnjem SP v Chengduju na Kitajskem je Slovenija izpadla v osmini finala proti Portugalski.