Janja Garnbret s prvim dosežkom kvalifikacij

Na kvalifikacijske balvanske smeri so se najprej podali športni plezalci. Med njimi tudi sedem Slovencev.

Postavitev, kot je sicer običajno za kvalifikacije, ni bila preveč zahtevna, v čemer se je skrivala past, saj je bilo treba preplezati vseh pet balvanov do vrha za uvrstitev v sobotni polfinale. O razvrstitvi v kvalifikacijah pa je odločalo število poskusov, ki so jih plezalci potrebovali za rešitev balvanskih problemov.

Branilec skupne zmage Slovenec Jernej Kruder se je v polfinale prebil s sedmim dosežkom prvega kroga tekmovanja v Meirengenu. Anže Peharc je bil deveti in Gregor Vezonik 14.

Brez polfinala so ostali Domen Škofic in Zan Sudar Lovenjak (oba 53.), Matic Kotar (66.) in Luka Potočar (91.). Po kvalifikacijah sta na vrhu Američan Nathaniel Coleman in Britanec Nathan Phillip, tretje mesto si delita Japonec Tomoa Narasaki, ki je lani v seštevku discipline zaostal le za Kruderjem, in vsestranski Čeh Adam Ondra.

Aktualna balvanska svetovna prvakinja Janja Garnbret se je odlično odrezala v kvalifikacijah in edina preplezala do vrhov vseh petih balvanskih smeri. Prvo mesto si deli z najboljšo iz prve kvalifikacijske skupine Američanko Kyro Condie, ki ima na svojem računu štiri od pet preplezanih smeri do vrha.

V kvalifikacijah sta se od sedmih Slovenk izkazali tudi Katja Kadić z 11. dosežkom in Lučka Rakovec, ki je bila 19 in je z dvema osvojenima vrhovoma še ujela polfinale.

Pod mejo polfinala so ostale Mia Krampl (29.), Vita Lukan (33.), Julijana Kruder in Urška Repušič (obe 39.).