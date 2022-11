Kostelić po težavah predčasno končal misijo čez Atlantik

Ivica Kostelić, ki o vseh svojih dogodivščinah in morskih prigodah sledilce obvešča na družbenih omrežjih, je pred tednom dni startal iz francoskega pristanišča Saint Malo proti otoku Guadeloupe na eni najzahtevnejših solo regat v svetu jadranja.

Kostelić, ki je zamrznjeno sladko vodo zamenjal za tekočo slano, je tekmoval v najštevilčnejšem razredu Class40.

S svojo 12 let staro jadrnico je bil med 55 tekmovalci v ozadju. Že od začetka je imel težave, ki so bile posledica zahtevnih razmer, valov, prehoda ciklona in slabega vremena.

"Po bojih s fronto in poškodbah z jadrnico moram odstopiti"

V La Coruni na španski atlantski obali je v nedeljo opravil prisilni postanek, kjer so mu popravili okvarjen avtopilot in zakrpali strgano navijalno jadro. Po popravilu pa so se pojavile nove težave, med drugim je prišlo tudi do vdora vode, zaradi česar ni mogel več nadaljevati in se je obrnil nazaj proti evropski celini. Kostelić je trenutno na poti proti portugalskemu Cascaisu.

"Po sinočnjih bojih s hudo fronto, pa tudi vrsti tehničnih težav, ki so se nakopičile v zadnjih nekaj dneh, sem moral sprejeti odločitev in končati dirko. Jaz sem v redu, jadrnica pa ne. Preprosto je preveč poškodovana, da bi se z njo lahko podal čez Atlantik;" je na družbenem omrežju zapisal nekdanji smučar.

Regata Route du Rhum, ki poteka na štiri leta, je dolga 3.400 navtičnih milj (6.120 km) od Francije do francoskega čezoceanskega ozemlja Guadeloupe v Karibskem morju. Letošnja regata je 12. po vrsti z rekordnimi 138 jahtami. Lani je Kostelić skupaj s Francozom Callistom Antoinom osvojil deveto mesto na svoji prvi čezoceanski regati Transat Jacques Vabre.

Zdaj 42-letni Kostelić je v karieri zbral kar 60 uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, od tega 26 zmag, je lastnik štirih srebrnih olimpijskih kolajn in treh kolajn s svetovnih prvenstev, tudi najžlahtnejše zlate slalomske leta 2003. Leta 2011 je postal drugi Hrvat po sestri Janici Kostelić z osvojenim velikim kristalnim globusom za zmagoslavje v skupnem seštevku svetovnega pokala v alpskem smučanju. Zagrebčan ima ob enem velikem kristalnem globusu tudi pet malih.