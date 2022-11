Kostelić jadra čez Atlantik: Nevarno je, zagotovo je nevarno #video

Ivica Kostelić Foto: Reuters Dobitnik štirih srebrnih olimpijskih kolajn v alpskem smučanju in zmagovalec 26 tekem svetovnega pokala Ivica Kostelić je po koncu aktivne kariere profesionalnega smučarja našel nov izziv v ekstremnih podvigih. Pred petimi leti je skupaj s Slovencem Miho Podgornikom peš prečkal Grenlandijo, pred štirimi leti pa si je zadel nov cilj – čezoceansko jadranje. To je najbolj ekstremno v tem športu, še posebej če je na jadrnici le en član posadke. In to sredo je 42-letni Kostelić štartal na eni najbolj prestižnih solo regat na svetu, Route du Rhum. Je eden od 138 jadralcev, ki iz Francije plujejo proti francoskemu otočku Gvadelupe v Karibih.

"Nevarno je, zagotovo je nevarno"

Ivica Kostelić Foto: Peter Podobnik/Sportida "Zame je jadranje športni izziv, osebni izziv. Iskanje novega športnega adrenalina, pa tudi del ljubezni do morja, ki jo imam že dolgo," je pred štartom regate prek Atlantika, dolge približno 6.500 kilometrov, povedal v intervjuju za Planet TV. Nanjo se je pripravljal štiri leta. "Takrat je bil to visok cilj, saj sem šele začel dirkati na morju. Moja jadrnica je ena med starejšimi v razredu, letnik 2013. Ampak je stari šampion, saj je že trikrat zmagala. Mogoče danes ni več tako konkurenčna, kot je bila prej. Je v zadnji tretjini našega razreda. Primerjal se bom z barkami iste generacije." Zmaga zanj bo že varen prihod v cilj. "Nevarno je, zagotovo je nevarno. Pogoji so lahko zelo ekstremni. To je tisto, kar deli tovrstno jadranje od drugih različic jadranja."

Nevarnosti je vzel v zakup. Ker je na jadrnici sam, je naloga še toliko težja. "Ko jadraš sam, ni nobene pomoči na barki. Vsaka težava je tvoja težava, od nikogar drugega. Nihče drug se ne bo ukvarjal s tem. Sam odločaš o taktiki, strategiji, moraš biti sam svoj mojster, poznati sisteme, ki so na barki, da jih lahko popraviš, če se kaj zgodi. Stres solo jadralca je ogromen. Spanca ni veliko, takrat si odvisen od avtopilota. Zato je to največji izziv v jadranju," pripoveduje Zagrebčan, ki poletja že od malega preživlja na otoku Mljet. "Morje je moja velika ljubezen in jadranje je del te ljubezni do morja."

Pomaga mladi hrvaški smučarki Zrinki Ljutić

Zrinka Ljutić Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Oče dveh sinov, ki je v svetovnem pokalu nazadnje tekmoval v sezoni 2016/2017, je sicer še naprej povezan tudi z alpskim smučanjem. Svetuje hrvaški smučarski zvezi, zadnji dve sezoni je največ pomagal ženski reprezentanci. Ta ima aktualno mladinsko svetovno prvakinjo v slalomu. Osemnajstletni Zrinki Ljutić poskuša pomagati do preboja v svetovnem pokalu. Prve točke je januarja letos osvojila v Kranjski Gori (26. mesto), nato pa je na finalnem slalomu preteklega svetovnega pokala v Meribelu v Franciji presenetila s petim mestom.

Ob koncu pogovora je skušal primerjati alpsko smučanje in jadranje na odprtem morju. "Težka je primerjava, ker sta zelo različna športa. V vrh se je težje prebiti v alpskem smučanju, ker je v smučanju na visoki ravni konkurenca zelo močna. Razlike so v stotinkah, v offshore jadranju pa so drugačni izzivi. Tu se moraš navaditi na zelo ekstremne pogoje. To je precej taktičen šport. Veliko je taktike. Zahteva tudi mentalno moč. Težka primerjava, a za vrhunski dosežek je smučanje bolj zapleteno."