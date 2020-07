Fainova v tekmi dneva v Radovljici prehitela olimpijki

Slovenski plavalci so na mednarodnem plavalnem mitingu v Radovljici vendarle pokazali opravljeno v obdobju koronakrize. Najlepšo tekmo dneva, ženski obračun na 100 m prosto, je dobila Mariborčanka Katja Fain, ki je prehitela olimpijki Tjašo Pintar iz domačega kluba in Ravenčanko Janjo Šegel. S 56,55 sta zaostali točno pol sekunde za zmagovalko.

Obračun treh slovenskih olimpijk, manjkala je le poškodovana državna rekorderka Neža Klančar iz Olimpije, je v zadnjih metrih vendarle prepričljivo v svoj prid odločila Fainova, ki je bila najboljša tudi na 200 m mešano.

Dobili izide, na katerih lahko gradijo

Ta je bila vesela zmage, še bolj pa dejstva, da je končno res lahko nastopila na tekmi, saj je sobotne finale odplaknilo neurje, ki se je razbesnelo nag Gornjesavsko dolino. "Težko je oceniti karkoli. Dobili pa smo izide, na katerih zdaj lahko gradimo in to izboljšujemo. To je nekakšna ničelna stopnička, kjer bomo začeli. Danes je bilo zelo dobro, zelo pa mi je manjkal sobotni finale, saj me je na 200 m prosto res zanimalo, kje sem in kaj zmorem. Tisti start je bil zame najpomembnejši, a zdaj bodo to pokazale naslednje tekme," je bila po zmagi vesela Katja Fain.

Z napovedmi za naprej je bila Fainova še zadržana, saj nihče ne pozna tekmovalnega koledarja za leto 2020 in razvoja dogodkov naprej. "Težko je kaj napovedovati. Dejstvo je, da smo v teh dveh mesecih res veliko izgubili in naš prvi cilj je, da se približamo izidom, ki smo jih plavali pred krizo. Seveda pa smo dolgoročno usmerjeni v olimpijske igre, potem pa bomo videli, kaj bo. Glede na vse skupaj je res nehvaležno postavljati cilje, upamo pa seveda na najboljše."

Tjaša Vozel: To tekmo sem potrebovala samo zato, da vidim, kje sem. Foto: Vid Ponikvar

Podoben izid z veliko manj treninga

Na 100 m prsno se je zmage s solidnim dosežkom 1:10,88 veselila Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde, ki je bila v končnici precej močnejša od Pintarjeve. "To je bila prva tekma po januarju, zato nisem imela pričakovanj, saj ne vem, kje sem s hitrostjo, z zavesljaji. S prsnimi serijami sem začela pred 14 dnevi in šele počasi lovim svoj zavesljaj in tehniko. To tekmo sem potrebovala samo zato, da vidim, kje sem. Dosegla sem podoben izid kot lani, z veliko manj treninga, zato upam, da se bo vse razvijalo v pravi smeri. Upam, da bom svoje lanske dosežke ponovila oktobra na svetovnih pokalih," je po temi povedala Vozlova, ki priznava, da je imela težave z motivacijo po odpovedi vseh tekem, saj ni imela cilja za 100-odstotni obseg dela. Zdaj se bo osredotočila na svetovne pokale.

Martin Bau je zmagal na 400 in 800 m prosto. Foto: Sportida

Na koncu se je izšlo dobro

V moški konkurenci se je zmag na 400 in 800 m prosto veselil Mariborčan Martin Bau. "V resnici sem z obema izidoma zadovoljen. Priznam pa, da sem se na 800 m prosto malo uštel in prehitro začel. Na koncu se je izšlo dobro," je po tekmi povedal plavalec Branika, ki je bil najboljši v seštevku izidov v moški konkurenci.

Anže Ferš Eržen iz Ilirije se je veselil zmage na 200 m mešano in 200 m hrbtno, Triglavan Sašo Boškan na 50 in 200 m hrbtno, Ravenčan Jaš Berložnik je bil najhitrejši na 200 m delfin, na 100 m prsno Ravenčan Dejan Šteharnik, na 50 m delfin pa Domen Demšar iz Olimpije.

Ravenčanka Daša Tušek je bila v odsotnosti poškodovane Tjaše Oder najboljša na 400 in 800 m prosto. Posebej tesno je bilo na daljši razdalji, kjer je za vsega dve sekundi ugnala klubsko kolegico Mojco Hancman. Ravenčanka Janja Jamšek je bila najhitrejša na 50 m hrbtno, na 200-metrski razdalji je slavila Šeglova. Na 200 m delfin se je zmage veselila Sara Globokar, v zadnji disciplini dneva na 50 m delfin pa Nika Fain iz Branika.

