Dež odplaknil plavalna finala v Radovljici

Slovenski plavalci so se v Radovljici zbrali na prvem mitingu po vrhuncu koronakrize. Žal so v soboto ostali brez finalov, saj so se organizatorji po neurju, ki se je razbesnelo v Gornjesavski dolini, odločili, da popoldanski del tekmovanja odpovedo.

"Težko ocenim nastope, saj naj bi popoldan razkril, kaj so tekmovalci in tekmovalke opravili med samoizolacijo in kako so se vrnili na treninge. Jutranji izidi pri najboljših ne razkrivajo ničesar, popoldanska tekmovanja pa je žal odplaknil dež. Zjutraj je z dosežkom 2:01 na 200 m prosto izstopala le Katja Fain," je po odpovedi povedal slovenski selektor Gorazd Podržavnik.

"Ne vemo, kako se bo razpletala situacija s koronavirusom"

"Težko ocenim nastope, saj naj bi popoldan razkril, kaj so tekmovalci in tekmovalke opravili med samoizolacijo in kako so se vrnili na treninge." Foto: Vid Ponikvar

"Poleti imamo na sporedu le še tekmo čez tri tedne na Ravnah. Upam, da bodo jeseni v koledarji ostali svetovni pokali, računamo s tekmo v Berlinu in Budimpešti. Decembra pa je na sporedu tekma v Amsterdamu, kjer bi najboljši lahko lovili norme za različna tekmovanja, kar bi bil lahko eden od vrhuncev forme za reprezentante, a ne vemo, kako se bo razpletala situacija s koronavirusom," je še povedal Podržavnik.

Plavalci in trenerji zdaj upajo, da bodo vremenske napovedi točne tudi za nedeljo in da bodo vsaj v drugem delu v Radovljici dobili odgovore o formi in opravljenem delu.

