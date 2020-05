Italijanska plavalca umrla v letalski nesreči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nesreči sta življenji izgubila Fabio Lombini in Gioele Rossetti, stara 22 in 23 let. Njuno letalo je strmoglavilo kmalu po vzletu na letališču Nettuno blizu Rima, potem pa že zagorelo. Kot je sporočila zveza, prve preiskave kažejo, da je letalo upravljal Rossetti.

Lombini je bil v teh dneh sicer na pripravah italijanske ekipe v bližnji Ostii. Največji uspeh je dosegel pred tremi leti z drugim mestom na italijanskem državnem prvenstvu na 200 metrov prosto, bil pa je tudi finalist na EP v 25-metrskih bazenih v Koebenhavnu 2017.

Rossetti pa je bil uspešen predvsem v mladinskih selekcijah.

