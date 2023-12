Neža Klančar in Tara Vovk polfinalistki EP

Neža Klančar je z izidom 24,21 le za osem stotink sekunde zaostala za svojim državnim rekordom. Nastopila je tudi Janja Šegel, ki je s 24,97 za osebnim rekordom zaostala stotinko sekunde in zasedla 23. mesto.

"Z Nežo sva prišla šele v ponedeljek popoldan in spet ostala brez prtljage, ki je na srečo prišla zjutraj. To seveda vpliva na nastop in nisem pričakoval, da bo tako hitra. Odlično je plavala prvih 20 metrih, nato je sledil slabši obrat in izplavanje, pa odličen zaključek. Če se ji izide še obrat, lahko odplava 24,0 ali še bolje. Upam, da ji bo uspelo stopnjevati nastope," je po predtekmovanju za STA povedal trener Tomaž Torkar in dodal, da bo za kolajno treba plavati pod 24 sekundami.

Razred zase je bila v kvalifikacijah Švedinja Michelle Coleman s 23,74, vse ostale plavalke v predtekmovanju pa so se zvrstile znotraj šestih desetink sekunde.

Osebna rekorde Tare Volk in Tine Čelik

Tara Vovk se je s 15. mestom prebila v popoldanski polfinale. Foto: Anže Malovrh/STA Osebna rekorda sta dosegli tudi obe slovenski reprezentantki na 100 m prsno. Ura se je pri plavalki Ljubljane Tari Vovk ustavila pri 1:06,20 minute, pri Triglavanki Tini Čelik, ki je bila 22. in je druga rezerva za polfinale, pa pri 1:06,78 minute. Z 1:04,28 je bila najhitrejša Estonka Eneli Efimova.

"Tara je to hitrost kazala na treningih, zato nisem presenečen, sem pa zelo zadovoljen. Za polfinale ima še kar nekaj rezerv. Predvsem v zadnjih 25 metrih, kjer je nekoliko spremenila tehniko in izgubila ritem. Če to popravi, lahko plava tudi pod 1:06," pa je nastop svoje varovanke videl trener Domen Majhen.

Za obe plavalki v prsnem slogu je bila tekma tudi uspešen test pred paradnima nastopoma na pol krajši razdalji.