Velik uspeh Potočarja v Džakarti dopolnili še izjemni Janja in Mia

Slovenski športni plezalec Luka Potočar je skupni zmagovalec sezone svetovnega pokala 2022 v težavnosti športnega plezanja. Dvajsetletni Jeseničan je svoj prvi naslov skupnega zmagovalca sezone osvojil danes v Džakarti z uvrstitvijo v finale in osvojenim sedmim mestom na sklepni tekmi sezone svetovnega pokala v težavnosti. Njegov uspeh sta dopolnili tudi Janja Garnbret z zmago in Mia Krampl. Garnbretova je sezono svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja sklenila na najboljši možni način, s prepričljivo zmago, Kramplova pa je za konec osvojila tretje mesto.

Luka Potočar v Džakarti sicer ni prikazal svojega najboljšega plezanja. Tako v polfinalu kot v finalu je bil sedmi, smer v finalu je končal na zanj zelo skromni višini 25+, kar pa je vseeno zadostovalo za uspeh kariere. Pred letošnjo sezono je bil v skupnem seštevku sezone v svoji paradni disciplini težavnosti četrti. To mu je uspelo lani. Letos pa je sledil vzpon na sam vrh.

V zgoščeni konkurenci je prav na finalni tekmi prehitel tekmeca, Japonca Taiseija Hommo, ki je obstal na 12. mestu ter brez finala zapravil tudi mesto vodilnega. Potočar, ki je na finale sezone pripotoval kot drugouvrščeni v seštevku, je na sedmih tekmah zbral 3.860 točk, Homma jih je imel na svojem računu zgolj 25 točk manj, Američan Jesse Grupper, ki se prav tako na 13. mestu ni uvrstil v finale, pa je imel na koncu 48 točk manj od Slovenca za tretje mesto v seštevku sezone.

Slovenci imajo zmagovalca sezone v težavnosti tako pri moških kot pri ženskah. Janja Garnbret si je svoj deseti naslov skupne zmagovalke, petega v težavnosti zagotovila že predčasno na prejšnji tekmi v Edinburgu.

Potočar je postal tretji Slovenec med moškimi z naslovom skupnega zmagovalca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Potočar je postal tretji Slovenec med moškimi z naslovom skupnega zmagovalca, leta 2016 je to uspelo Domnu Škoficu v težavnosti, leta 2018 pa Jerneju Kruderju v balvanih.

Za Potočarjem, ki je nase v težavnosti opozoril lani z drugim mestom na domači tekmi v Kranju in srebrom na svetovnem prvenstvu v Moskvi, je najboljša sezona v karieri.

Po evropskem prvenstvu v Münchnu, kjer je prejšnji mesec postal evropski podprvak v težavnosti, je na domačem svetovnem pokalu v Kopru dosegel krstno zmago na tekmah najvišje ravni, v Edinburghu pa je bil znova na stopničkah z drugim mestom.

Tako v moškem polfinalu kot tudi v finalu današnje tekme v Indoneziji sta vrhova smeri ostala neosvojena. Finalna smer je postregla s sila majhnimi razlikami. Japonci slavijo dvojno zmago. Zmagal je Ao Yurikusa z višino 29, njegov rojak Masahiro Higuchi je zasedel drugo mesto, Nemec Sebastian Halenke je bil tretji. Drugo- in tretjeuvrščeni sta dosegla isto višino 28, o razvrstitvi pa je odločal polfinale. Halenke je preprečil štirikratno japonsko zmagoslavje. Trije finalisti so padli na višini 27+, Hidemasa Nišida in Satone Jošida sta pristala na četrtem in petem mestu, Dohyun Lee iz Južne Koreje je bil šesti.

Janja je kot edina v finalu osvojila vrh smeri. Foto: Grega Valančič/Sportida

Garnbretova v finalu edina osvojila vrh

V ženski konkurenci je Garnbretova, tretja po polfinalu, edina v finalu osvojila vrh smeri. Chaehyun Seo iz Južne Koreje je bila z višino 40 druga, Mia Krampl z višino 35+ pa tretja. V finalu je nastopila tudi Vita Lukan, ki je bila šesta.

Za olimpijsko in šestkratno svetovno prvakinjo Janjo Garnbret je nova sezona tekmovalnih presežkov, v kateri je v svetovnem pokalu osvojila šest zmag, pet od tega v težavnosti. Na evropskem prvenstvu v Münchnu pa je postala trikratna evropska prvakinja v balvanih, težavnosti in olimpijski kombinaciji.

S skupno desetimi osvojenimi naslovi v končnih seštevkih sezone se je izenačila z rekorderko iz Francije Sandrine Levet. Kljub temu, da je načrt že uresničila, je nastopila tudi v Džakarti in z današnjo zmago dodala še češnjo na torti že tako sijajne sezone.

Na sporedu svetovnega pokala je le še tekma v olimpijski kombinaciji balvani-težavnost v Morioki na Japonskem, od 20. do 22. oktobra.

