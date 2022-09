Slovenci brez težav v polfinale tekme v Džakarti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za slovenskimi športnimi plezalci so uspešne kvalifikacije finalne tekme svetovnega pokala v težavnosti v Džakarti. Med najboljših 26, ki se bodo v glavnem mestu Indonezije v ponedeljek pomerili v polfinalu, se je uvrstilo vseh pet Slovencev, Janja Garnbret, Mia Krampl in Vita Lukan v ženski ter Luka Potočar in Milan Preskar v moški konkurenci.