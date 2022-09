Pri Mednarodni zvezi za športno plezanje (IFSC) so predstavili termin olimpijskih kvalifikacij, kjer bodo športnim plezalcem in plezalkam delili olimpijske vstopnice za Pariz 2024. Prvo sito bo svetovno prvenstvo v Bernu v Švici, dodatne kvalifikacije pa bodo konec oktobra 2023 v Lavalu v Franciji.

Osrednji dogodek prihodnje sezone v športnem plezanju bo svetovno prvenstvu v Švici od 1. do 12. avgusta, kjer bodo podelili prve olimpijske vozovnice za poletne olimpijske igre v Parizu leta 2024.

Po tri mesta bodo na voljo tekmovalcem in tekmovalkam v novi olimpijski disciplini – kombinaciji balvanov in težavnosti –, po dve v vsaki od konkurenc pa v hitrostnem plezanju.

Naslednja priložnost se bo ponudila od 27. do 29. oktobra 2023 na kvalifikacijskem turnirju v kombinaciji balvani-težavnost v Lavalu v Franciji, kjer bosta Evropejcem na voljo še dve kvoti, moška in ženska. Od 9. do 10. septembra bo kvalifikacijski olimpijski turnir v hitrosti v Italiji.

Vsega skupaj se bo v Parizu pomerilo 20 tekmovalcev v vsaki od konkurenc. Preostalih deset olimpijskih vstopnic za ženske oziroma moške bodo razdelili na kvalifikacijskih turnirjih, ki bodo od marca do junija 2024.

Mia Krampl in Janja Garnbret sta za zdaj edini slovenski plezalki z olimpijsko izkušnjo. Foto: Anže Malovrh/STA

Na olimpijskih igrah v Tokiu je Slovenija imela dve predstavnici – Janjo Garbret, ki je osvojila naslov olimpijske prvakinje, in Mio Krampl (18. mesto), medtem ko sta obe slovenski moški kvoti ostali nezasedeni.

Kaj prinaša koledar svetovnega pokala?

Pri IFSC so razkrili tudi tekmovalni koledar za sezono 2023. Domača tekma, tekma v težavnostnem plezanju, bo tudi prihodnje leto v Kopru, na novi steni, ki je v začetku tega meseca doživela tekmovalni krst. Datum, ki si ga velja zapomniti, je 1.–2. september.

Tekmovalni koledar športnega plezanja za sezono 2023:



- april:



21.–23. svetovni pokal, Hachioji (Jap), balvani

28.–30. svetovni pokal, Seul (JKo), balvani, hitrost



- maj:



6.-7.: svetovni pokal, Indonezija, hitrost

19.–21. svetovni pokal, Salt Lake City (ZDA), balvani, hitrost



- junij:



2.–4. svetovni pokal, Praga (Češ), balvani

9.–11. svetovni pokal, Brixen/Bressanone (Ita), balvani

14.–18. svetovni pokal, Innsbruck (Avt), balvani, težavnost



- julij:



30.6.–2.7. svetovni pokal, Villars (Švi), težavnost, hitrost

7.–9. svetovni pokal, Chamonix (Fra), težavnost, hitrost

14.–15. svetovni pokal, Briancon (Fra), težavnost



- avgust:



1.–12. svetovno prvenstvo, Bern (Švica), hitrost, balvani, težavnost, balvani-hitrost



Tekma v Kopru ostaja na koledarju Mednarodne zveze za športno plezanje. Prihodnje leto bo na sporedu 1. in 2. septembra. Foto: Grega Valančič/Sportida

- september:



1.–2. svetovni pokal, Koper (Slo), težavnost

22.–24. svetovni pokal, Wujiang (Kit), težavnost, hitrost



- oktober:



27.–29. evropski olimpijski kvalifikacijski turnir balvani-težavnost, Laval (Fra) 21.–23. svetovni pokal, Hachioji (Jap), balvani28.–30. svetovni pokal, Seul (JKo), balvani, hitrost6.-7.: svetovni pokal, Indonezija, hitrost19.–21. svetovni pokal, Salt Lake City (ZDA), balvani, hitrost2.–4. svetovni pokal, Praga (Češ), balvani9.–11. svetovni pokal, Brixen/Bressanone (Ita), balvani14.–18. svetovni pokal, Innsbruck (Avt), balvani, težavnost30.6.–2.7. svetovni pokal, Villars (Švi), težavnost, hitrost7.–9. svetovni pokal, Chamonix (Fra), težavnost, hitrost14.–15. svetovni pokal, Briancon (Fra), težavnost1.–12. svetovno prvenstvo, Bern (Švica), hitrost, balvani, težavnost, balvani-hitrost22.–24. svetovni pokal, Wujiang (Kit), težavnost, hitrost27.–29. evropski olimpijski kvalifikacijski turnir balvani-težavnost, Laval (Fra)

Do konca letošnje sezone sta le še dve tekmovanji, Džakarta bo od 24. do 26. septembra gostila tekmo svetovnega pokala v težavnosti in hitrosti, Morioka na Japonskem pa od 20. do 22. oktobra tekmo svetovnega pokala v kombinaciji balvani-težavnost.

Janja Garnbret, aktualna trikratna evropska prvakinja, je že osvojila letošnji skupni seštevek svetovnega pokala v težavnosti. Luka Potočar pa je v boju za najmanj drugo mesto v seštevku sezone v težavnosti.

Preberite še: