V Kranju razmišljajo o kandidaturi za svetovno prvenstvo v športnem plezanju

Potem ko je v Kopru zaživel nov plezalni center, ki ima poleg dvorane za balvansko plezanje zdaj tudi zunanjo steno za hitrostno in težavnostno plezanje, ta je prejšnjo soboto doživela tudi uraden tekmovalni krst, smo preverili, kako napreduje gradnja plezalnega centra v Kranju in Ljubljani. Na Mestni občini Kranj so potrdili, da skupaj s Planinsko zvezo Slovenije resno razmišljajo o kandidaturi za organizacijo svetovnega prvenstva v športnem plezanju leta 2026.

V Ljubljani izbirajo najboljšo arhitekturno rešitev

V Ljubljani bodo nov nacionalni plezalni center (NPC) postavili v športnem parku Svoboda na Viču, kjer so danes teniška in nogometna igrišča. Objekt naj bi bil zgrajen leta 2023, trenutno pa je odprt natečaj za najboljšo arhitekturno rešitev, so nam sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Izjemen obisk tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru je pokazal, da je plezanje Slovencem zlezlo pod kožo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Projekt je vreden med osem in deset milijonov evrov. Center naj bi bil velik dva tisoč kvadratnih metrov, imel bo tudi manjše zunanje plezalne stene in steno za trening hitrostnega plezanja.

V nacionalnem plezalnem centru bodo imeli tekmovalci v športnem plezanju in člani reprezentanc prednost pred komercialnimi uporabniki, so nam lani pojasnili na PZS, v novem centru pa bodo priložnost usposabljanja dobili tudi postavljavci plezalnih smeri, kar bo spodbudilo tudi razvoj te stroke.

Pod kakšnimi pogoji bo lahko reprezentanca trenirala v novem centru, bo odvisno od tega, v kakšnem deležu se bo v naložbo vključila država.

Janković obljubil, a dogajalo se je že prej



Projekt gradnje nacionalnega plezalnega centra so na Mestni občini Ljubljana na pobudo Planinske zveze Slovenije začeli razvijati že leta 2020 in ni neposredno povezan samo z olimpijsko zmago Janje Garnbret, čeprav je

Projekt gradnje nacionalnega plezalnega centra so na Mestni občini Ljubljana na pobudo Planinske zveze Slovenije začeli razvijati že leta 2020 in ni neposredno povezan samo z olimpijsko zmago Janje Garnbret, čeprav je župan Zoran Janković leta 2019 po vrnitvi Garnbretove in Mie Krampl s svetovnega prvenstva v Hačiodžiju na Japonskem na sprejemu plezalne reprezentance obljubil, da bodo v Ljubljani v primeru, da se dekleti iz Tokia vrneta z zlato olimpijsko medaljo, postavili nov plezalni center.

Ljubljanski župan Zoran Janković je leta 2019 ob vrnitvi slovenske plezalne reprezentance s SP v Hačiodžiju javno obljubil, da bodo v primeru, da se slovenski olimpijki Janja Garnbret ali Mia Krampl iz olimpijskih iger vrneta z zlato olimpijsko medaljo, v Ljubljani zgradili nov plezalni center. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Kranju si želijo obdržati status centra športnega plezanja

Gradnje plezalnega centra z večnamenskim športnim objektom se lotevajo tudi v Kranju. Novo dvorano bodo postavili med Gimnazijo Franceta Prešerna in OŠ Helene Puhar na Zlatem polju v Kranju.

V njeni bližini je tudi dvorana Zlato polje, kjer so kar 25-krat izvedli tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju.

Kako daleč je projekt v Kranju? "V teku je sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Pričakujemo, da naj bi bil sprejet v začetku prihodnjega leta," so nam sporočili iz Kranja, kjer želijo obdržati status centra športnega plezanja v državi in mladim športnikom zagotoviti dobre pogoje za treninge.

Nov plezalni center v Kranju bo umeščen med Gimnazijo Franceta Prešerna in OŠ Helene Puhar na Zlatem polju. Foto: Mestna občina Kranj

Nova dvorana bo namenjena vrhunskim in rekreativnim športnikom ter šolam, ki jih v bližini ne manjka.

Kompleks bo poleg sten za trening vseh treh plezalnih disciplin (balvani v dvorani, stena za hitrost in težavnost na prostem) po načrtih vseboval še vadbeni del za košarkarje, odbojkarje, rokometaše in igralce dvoranskega nogometa. V dvorani bi lahko prirejali reprezentančne in ligaške tekme v teh ekipnih športih, tudi na mednarodni ravni, so prepričani v Kranju.

Predvideni sta še dve manjši dvorani za karate s stalnim tatamijem. Objekt bo vseboval tudi fitnes, servisno-tehnične prostore, kavarno, predviden je tudi muzejsko-izobraževalni del na področju športa in kulture.

Foto: Mestna občina Kranj

"Kranj ima v Sloveniji zagotovo najbogatejšo zgodovino alpinizma in tudi športnega plezanja, ob tem pa še najdaljšo tradicijo med organizatorji tekem za svetovni pokal v športnem plezanju.

Prvo tekmo na tej ravni je Kranj gostil leta 1996. Kranj je v tem smislu pionirski v preseganju državnih meja ter obenem v utrjevanju identitete Slovencev kot plezalskega naroda tudi navzven. To je vsekakor treba negovati tudi v prihodnje. Menimo, da v Kranju lahko vzpostavimo in ponudimo pogoje, da postane center športnega plezanja v državi in širši regiji in se s tem še utrdi na svetovnem zemljevidu," menijo.

Kandidatura za svetovno prvenstvo leta 2026

Na Mestni občini Kranj so potrdili, da skupaj s Planinsko zvezo Slovenije resno razmišljajo o kandidaturi za organizacijo svetovnega prvenstva v športnem plezanju leta 2026. Mimogrede, naslednje svetovno prvenstvo bo avgusta prihodnje leto v Bernu v Švici in bo izjemnega pomena, saj bo to tudi začetek kvalifikacij za uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu leta 2024.

"Pri načrtovanju dvorane sodeluje tudi Tomo Česen, strokovni sodelavec PZS. SP leta 2026 je realen cilj, več pa bomo vedeli, ko bo sprejet OPPN. Pogovarjamo se tudi že z vlagatelji," so dodali na Mestni občini Kranj, kjer si želijo, da se tekma za svetovni pokal, ki se je letos po 25 uspešnih izvedbah v Kranju, zaradi neustrezne stene in premajhne dvorane preselila na novo lokacijo in steno v Koper, še kdaj vrne na Gorenjsko. S tem, da to ne izključuje izvedbe tekme v Kopru.

V dvorani Zlato polje v Kranju so gostili 25 tekem za svetovni pokal v težavnostnem plezanju, letos pa tekmo preselili v Koper. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dve tekmi svetovnega pokala v Sloveniji? Zakaj ne?

"Največje države v športnem plezanju, na primer Francija, Švica, Južna Koreja in Kitajska, organizirajo več tekem za svetovni pokal v eni sezoni. Tako bi lahko v Sloveniji imeli dve tekmi oziroma dve prizorišči za svetovni pokal – eno v Kopru in eno v Kranju," predlagajo v Kranju, kolegom v Kopru pa čestitajo za novo pridobitev in uspešno izvedbo prve tekme za svetovni pokal.