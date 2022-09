Kljub sovpadanju z dvema izjemnima športnima dogodkoma, tekmo za osmino finala SP v odbojki in košarkarskim obračunom Slovenije in Madžarske na Eurobasketu, se je v Kopru na finalu tekme svetovnega pokala v težavnosti zbralo več tisoč navijačev. Po prvih ocenah si je finale najboljše osmerice v moški in ženski konkurenci ogledalo med šest in sedem tisoč navijačev.

Kljub sovpadanju z dvema izjemnima športnima dogodkoma, tekmo za osmino finala SP v odbojki in košarkarskim obračunom Slovenije in Madžarske na Eurobasketu, se je v Kopru na finalu tekme svetovnega pokala v težavnosti zbralo več tisoč navijačev. Po prvih ocenah si je finale najboljše osmerice v moški in ženski konkurenci ogledalo med šest in sedem tisoč navijačev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tri tisoč navijačev v polfinalu tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju in vsaj še enkrat toliko v finalu. To je jasen pokazatelj, da je plezanje Slovencem zlezlo globoko pod kožo. In to na dan, ko je v Ljubljani potekala osmina finala svetovnega prvenstva v odbojki in so se slovenski košarkarji v Kölnu na Eurobasketu borili proti Madžarom. Dejstvo je, da toliko navijačev ni bilo še nikoli na nobeni plezalni tekmi v naši državi. Premiera v Kopru je uspela, presežnikov za njeno opisovanje med sogovorniki kar ne zmanjka. Kaj pa rezultatska plat? Luka Potočar je priplezal do prve zmage v svetovnem pokalu, Janja Garbret je prekinila niz neporaženosti v tej sezoni in je osvojila drugo mesto, Mia Krampl, ponosna, da je imela priložnost plezati pred tako množico, pa je bila šesta.

Če se je kdo bal, da bodo vsi slovenski ljubitelji športa soboto preživeli ali v Stožicah na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva med Slovenijo in Nemčijo ali pred televizorji med spremljanjem tekme med Slovenijo in Madžarsko v skupinskem delu Eurobasketa, se je bal zaman.

Ogrevalni stadion koprske Bonifike pod novo impozantno plezalno steno, ki žanje pohvale od domačih in tujih plezalcev, so v soboto zvečer okupirali dobro razpoloženi navijači od vsepovsod.

Pogled na nepregledno množico navijačev pod novo koprsko steno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Luka Potočar do največjega uspeha kariere pred najboljšo navijaško množico

Oder pod novo steno v Kopru, ki je dopolnila že obstoječi center za balvansko plezanje plezalnega centra Plus Climbing Koper, je bil pripravljen na novega slovenskega junaka.

Dvajsetletni Jeseničan Luka Potočar, ki je letos iz tekme v tekmo dokazoval dobro formo, predvsem pa sposobnost, da se umiri in osredotoči takrat, ko je to najpomembnejše, je v zelo zahtevni smeri, kjer v finalu sploh nismo videli vrha, priplezal tudi do svoje prve zmage v svetovnem pokalu. To je poleg naslova svetovnega in evropskega podprvaka v težavnosti največji uspeh v njegovi karieri.

Kdo je v Kopru postavljal smeri?

Po velikem uspehu za slovensko moško plezanje, ki je prvič po letu 2008 in zmagi Klemena Bečana v Kranju slavilo domačo zmago, sta bila s trenerjem Domnom Švabom, s katerim sodelujeta zadnjih sedem let, nasmejana do ušes.

Luka Potočar s trenerjem Domnom Švabom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmagovalna trojica: junak Kopra Luka Potočar, drugouvrščeni Sascha Lehmann (levo) in Yannick Flohe na tretjem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ta prva zmaga v svetovnem pokalu je res nekaj posebnega. Dolgo sem jo čakal, čeprav sem še mlad (smeh, op. p.), in še bolj posebno je to, da mi je uspelo zmagati pred domačimi navijači. Upam, da se tradicija organizacije tekem za svetovni pokal v Kopru nadaljuje, tako kot se je dolga leta v Kranju," je povedal Potočar, ki se je z zmago povzpel tudi na lestvici skupnega seštevka v težavnosti, kjer je zdaj na drugem mestu.

Potočar je tako kot na EP v Munchnu med počivanjem v steni komuniciral z navijači. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mia Krampl: Tekma na morju, nad tem se nihče ne more pritoževati

Dobre volje je bila tudi Mia Krampl, ki si je pred domačo publiko želela več, a je bila tudi s šestim mestom, kar je njena najboljša letošnja uvrstitev na tekmah svetovnega pokala, enako zadovoljna.

"Ko sem stopila iz izolacijske cone, je bilo nepopisno. Taka množica navijačev! Neverjetno, kar kurjo polt sem dobila. Nisem bila tako nervozna, kot bi kdo mislil, na nastop v finalu sem gledala kot na nagrado za moje plezanje v kvalifikacijah in polfinalu.

Za Mio Krampl je bilo plezanje v finalu nagrada za dobre predstave v kvalifikacijah in polfinalu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Že to, da sem dobila možnost plezati pred tako publiko, mi ogromno pomeni. Uživala sem v plezanju, čeprav je bilo kratko, a vseeno sladko. Smer je bila izredno težka, že od začetka me je malo pobiralo. Kaj se je zgodilo, da sem zdrsnila? Mislim, da sem naredila premalo dinamičen gib in me je odneslo. To definitivno ni bil moj maksimum, lahko bi pokazala še kaj več.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kar zadeva novo prizorišče v Kopru, je prednost tega ta, da je na prostem in si tekmo lahko ogleda več ljudi. Videli smo, kako noro vzdušje so pripravili navijači, poleg tega je tekma na morju, nad čemer se tudi nihče ne pritožuje. Stena je veliko modernejša kot v Kranju in omogoča postavitev precej boljših smeri. Da, prizorišče v Kopru mi je bolj všeč kot v Kranju," je v pogovoru za Sportal priznala 22-letna olimpijka iz Golnika pri Kranju, ki bo misli morala hitro preusmeriti v nove tekmovalne izzive.

Že prihodnji konec tedna jo čaka tekma v težavnosti v Edinburghu na Škotskem (9. september) in nato še v Jakarti v Indoneziji (24. september), za konec sezone pa še tekma svetovnega pokala v kombinaciji (Kramplova je evropska in svetovna podprvakinja v tej disciplini) v Morioki na Japonskem.

Janja Garnbret je srebrno medaljo prejela iz rok predsednika Mednarodne kolesarske zveze Marca Maria Scolarisa. Foto: Grega Valančič/Sportida

Janja Garnbret si je po razočaranju hitro nadela pogumen izraz

Vse oči in vsa pričakovanja so bila sinoči kakopak usmerjena v Janjo Garnbret, brez dvoma najbolj dominantno plezalko zadnjih let (olimpijska prvakinja, šestkratna svetovna prvakinja, zmagovalka 36 tekem za svetovni pokal in še bi lahko naštevali), ki pa je tokrat prvič v tej sezoni, po petih zaporednih zmagah, morala priznati premoč tekmice.

Osemnajstletna Japonka Ai Mori, ki se v karavano vrača po treh letih odsotnosti, ki jih je posvetila šolanju, je bila ta konec tedna malenkost močnejša.

Plezalka iz Ibarakija je nastopila sploh prvič po olimpijski kvalifikacijski tekmi v Toulousu v Franciji decembra 2019 (5. mesto) in je že ves konec tedna plezala odlično. Vodila je tudi po kvalifikacijah, v polfinalu pa tako kot Garnbretova dosegla vrh smeri, a vrha ni zadržala, zato je bila po polfinalu druga, za Garnbretovo.

Garnbretova v finalni smeri, kjer je splezala do višine 27+, zmagovalka Ai Mori pa do 30+. Foto: Grega Valančič/Sportida

Triindvajsetletna Korošica, vzornica številnih otrok, ki so si ogledali tekmovanje, si je kljub velikemu razočaranju hitro uspela nadeti pogumen izraz na obrazu, takoj čestitala tekmici, po izjavah medijem pa se je povsem posvetila navijačem, ki so ob ograji že nestrpno čakali na njeno družbo.

Ai Mori v akciji, ki ji je prinesla prvo zmago v svetovnem pokalu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Danes se ni izšlo po načrtih, smo pa vseeno v čast Luke poslušali Zdravljico in sem zanj zelo vesela. Glede na to, kakšen perfekcionist sem, mi je težko, pa ne zato, ker sem bila druga, ampak zato, ker nisem odplezala tako, kot znam. Tudi z drugim mestom sem zadovoljna," je Garnbretova na kratko povzela po tekmi.

Z navijači, ki so nestrpno pričakovali njeno družbo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Luka Fonda, idejni oče plezalnega centra v Kopru: Naš šport si to zasluži

Zelo čustveno je vse skupaj doživljal Luka Fonda, vodja plezalnega centra Plus Climbing Koper, kjer imajo slovenski plezalci zdaj na enem mestu infrastrukturo za treniranje vseh treh plezalnih disciplin - balvani so v dvorani, stena za hitrostno in težavnostno plezanje pa na prostem, na novi zunanji steni, ki so jo uradno odprli natanko teden dni pred petkovimi kvalifikacijami.

"Neskončno sem vesel. Vesel sem, da se je po toliko letih truda, dela in predanosti zgodilo nekaj, kar si naš šport res zasluži. Nisem še dojel vsega, kar se je zgodilo, vem le da sem zelo zelo vesel, čeprav ta beseda sploh ni dovolj, da bi opisala vse, kar se je tukaj v Kopru zgodilo.

Luka Fonda je idejni oče plezalnega centra Koper Plus Climbing in trener. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zgodila se je neka iskrica v tem našem prostoru za naše tekmovalce, za naš šport, za naše mladince, za naše ljudi. In to mi pomeni tako veliko, da ne znam opisati. Ponovil bom, slovenski šport si to zasluži, ne glede na to, za katero panogo gre. Šport naši državi pomeni ogromno, ogromno ji je dal in vsaka taka tekma, ki otroka spravi s ceste, mu da motivacijo, ga navdihuje in naredi velikega, je zelo pomembna. To je tisto, kar šteje.

Seveda sem ponosen tudi na naše plezalce, ponosen sem na Luko (Potočarja, op. p.), na Janjo, na vse, a v ozadju je še pomembnejša, širša zgodba. Srečen sem, da se je po vseh teh letih sanj in mikroskopskih koščkov mozaika zgodilo nekaj res velikega in to si naš šport definitivno zasluži," je bil v pogovoru za Sportal čustven Fonda, ki je nov plezalni center označil kar za športno-plezalno Planico.

Natalija Gros Kunaver (v sredini), s sestrama Majo Štremfelj, nekoč Vidmar (levo), ki z možem Anžetom Štremfljem v Kranju uspešno vodi plezalni center First Ascent, in Katja Vidmar, mednarodna postavljalka plezalnih smeri. Foto: Grega Valančič/Sportida

Natalija Gros Kunaver osupla nad razvojem in napredkom športnega plezanja

Z navdušenjem je celoten plezalni spektakel spremljala tudi Natalija Gros Kunaver, nekdanja vrhunska športna plezalka, ki je na tekmi svetovnega pokala v Kranju štirikrat stala na zmagovalnem odru. Dvakrat za drugo (2002 in 2004) in dvakrat za tretje mesto (2005 in 2006).

Kako gleda na razvoj plezanja in njegovo popularnost med Slovenci?

"Plezanje je v zadnjih desetih letih tako močno napredovalo, preskok je tako velik, tako v sami prepoznavnosti kot kompleksnosti balvanskih smeri in smeri za težavnost, da je težko opisati. Na nek način gre za povsem novo dimenzijo športnega plezanja, kar je logično, saj sam šport napreduje, in vesela sem, da je tako.

Gros Kunaverjeva leta 2010 med plezanjem v dvorani Zlato polje v Kranju. Foto: Vid Ponikvar

Na Kranj me vežejo res lepi spomini in tudi v Kopru sem jih obujala. Nekatere stvari se namreč ne spremenijo, na primer glasba, ki jo zavrtijo, ko tekmovalec pride pod steno, in pa seveda glasno občinstvo, ki je bilo že zaščitni znak Kranja. Plezanje spremljam, a ne tako podrobno kot nekoč, še vedno pa rada plezam, najraje z družino."

Koper bo gostil plezalne karavane tudi prihodnje leto

Tekma svetovnega pokala bo v Kranju tudi prihodnje leto, nam je potrdil vodja tekmovanja Matej Planko. Najverjetneje bo to 1. in 2. septembra, a termin še ni potrjen.

Tomo Česen in Matej Planko, vodja tekmovanja in organizacijski vodja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kaj vse prinese selitev tekme iz dvorane na prosto, z Gorenjske na Primorsko in kaj oteži? "Z organizacijskega vidika je bil zalogaj precej večji kot v Kranju, kjer je bila organizacija zaradi tradicije in dejstva, da se je tekma odvijala v dvorani, že utečena.

Tekma na prostem zahteva precej več dela in usklajevanja, a kot kažejo izkušnje po dveh dneh dogajanja v Kopru, nam je to kar dobro uspelo. Poleg organizacijskih zahtev je tekma na prostem tudi precej velik finančni zalogaj, proračun se je podvojil, pri čemer se moram za pomoč zahvaliti vsem sponzorjem in partnerjem, ki nam stojijo ob strani, glede na izkušnjo pa verjamem, da nam bodo ob strani stali tudi v naslednjem letu.

Fotogalerija s plezalnega spektakla v Kopru:

Kar pa zadeva neverjetne množice navijačev, lahko rečem, da je to fenomenalno in da si takega števila navijačev nisem predstavljal niti v najlepšem scenariju. Po prvih ocenah je bilo na finalu prisotnih vsaj sedem tisoč navijačev, kar je res neverjetna številka.

Če pomislimo na to, da se je isti dan odvijala odbojkarska tekma za SP v Stožicah in da so naši košarkarji igrali v Nemčiji, je to res še en dokaz, da smo Slovenci res športen narod, da podpiramo naše športnike, in to je res največje zadovoljstvo ob takem zaključku tekme v Kopru, zagotovo pa tudi motivacija za organizacijo tekem v prihodnje. V prihodnjih dneh nas čaka podrobnejša analiza, v kateri bomo razmislili, kaj je mogoče še izboljšati in nadgraditi, da bo to dobra osnova za naprej," je napovedal Planko.